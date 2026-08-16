Rayados ya tiene fecha para cuartos de Leagues Cup 2026

Monterrey enfrentará al Chicago Fire el martes 25 de agosto en Illinois, mientras que América y Toluca jugarán al día siguiente.

La Leagues Cup ya publicó las fechas de los cuartos de final de la edición 2026; el club de Rayados de Monterrey ya tiene hora y fecha para su encuentro contra el equipo de Chicago Fire FC.

Su encuentro será en la ciudad de Bridgeview, Illinois, Estados Unidos, en el estadio de Seatgeek, el próximo martes 25 de agosto a las 6:30 pm.

Si Rayados logra pasar a la siguiente etapa, se podría enfrentar al Real Salt Lake o al León, quienes se enfrentarán el mismo martes 25, pero a las 8:30 de la noche en el Dick's Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado, Estados Unidos.

Otro de los enfrentamientos será el de América contra el equipo de Columbus Crew. Estos se verán la cara el 26 de agosto a las 8:45 de la noche en Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos.

Este mismo día se enfrentarán el Toluca contra Austin Football Club en el Sports Illustrated Stadium en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Los cuatro equipos que pasen a las semifinales podrían enfrentarse los días 1 y 23 de septiembre, mientras que el partido para el tercer lugar y la final se jugarían el día 6 de septiembre.