Rayados y Tigres: ¿Visitantes son favoritos?

Con rachas opuestas y ausencias en sus planteles, las escuadras regias encaran la recta final del torneo regular en busca de la liguilla.

La Jornada 14 del futbol mexicano comienza el día de hoy, y tanto Rayados como Tigres buscarán sumar de a tres este fin de semana. El Monterrey de Almeyda liga dos victorias al hilo, mientras que los Tigres de Vucetich tienen la misma cantidad de encuentros… pero sin ganar.

Rayados recibe a Chivas el sábado a las 19:00 horas, con el ‘Pastor’ Almeyda enfrentando a su exequipo. Tigres, por su parte, juega al terminar ese encuentro, a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario, en un clásico de universidades.

Tigres, obligado a ganar en CU

Iniciemos con quien tiene el escenario más complicado: Tigres, que viene de perder ante León en casa, una derrota que los dejó contra la lona, ya que están obligados a ganar los últimos cuatro partidos de la temporada regular para soñar con clasificar.

Por su parte, el rival en turno, los Pumas dirigidos por Esteban Solari, acaban de caer en un duelo crucial ante el sorprendente Santos, por lo cual aún se mantienen al margen de los puestos de liguilla.

Ahora bien, del 2021 a la fecha, Pumas ha recibido a los de la UANL en siete ocasiones, y el saldo ha sido favorable para los visitantes: una victoria para los capitalinos, tres empates y tres triunfos de los neoleoneses.

En contraparte, Pumas cuenta con seis partidos al hilo anotando gol a Tigres, y además, consiguieron vencerlos en el mismísimo Volcán en el pasado torneo Clausura 2026.

En su partido más reciente, Pumas perdió mucho más que tres unidades con Santos, ya que no contará con Nathan Silva por expulsión, ni con Adalberto Carrasquilla, quienes se perderán el duelo de felinos. Quien no tendrá oportunidad de jugar ante sus ex será Sebastián Córdova, ya que está lesionado y se estima que pueda volver hasta abril del 2027.

Pero Tigres también tendrá ausencias. El equipo de Vucetich no contará con Joaquim y Rómulo, aunque Brunetta vuelve tras la suspensión por la expulsión sufrida ante Chivas.

Chivas juega como si fuera local

Ahora hablemos del equipo que jugará como local en la Sultana del Norte, el Monterrey. Históricamente, la plaza regia ha sido muy accesible para las Chivas. En 32 partidos disputados siendo visitantes ante Rayados, se han hecho del triunfo en 15 ocasiones.

Desde el 2015, con el cambio de casa de los albiazules, uno esperaría que las cosas fueran diferentes, pero en 12 duelos entre sí, estos son los números: dos victorias para Rayados, tres empates y prepárense porque ahí viene el golpe… ¡Siete victorias de Chivas!

Ahora analicemos la actualidad de ambos equipos: Rayados acumula dos triunfos al hilo, este último fuera de su zona de confort en un estadio donde ya habían sido vencidos en una final, el Cuauhtémoc. Con esto, el Monterrey durmió en el séptimo lugar, con todo y que tiene un partido pendiente por disputar.

Mientras tanto, Guadalajara se ubica en la segunda posición de la general, tras conseguir un triunfo clave en su casa ante Necaxa en esta doble jornada.