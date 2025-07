Rayados y Tigres se mantienen en el top 10 del ránking Concacaf

Tras un buen inicio en la Liga MX y la buena participación de Rayados en el Mundial de Clubes, ambos clubes regios se mantuvieron en el top 10 del ránking mensual de la Concacaf.

El conjunto felino es el mejor ubicado dentro de este conteo con los mejores clubes de la región, pues aparece en el sexto lugar con 1,227 unidades, sin embargo, fue fruto de un retroceso, pues el mes anterior estuvo en el quinto.

Por su parte, la "Pandilla" ascendió un lugar dentro del top y se plantó como octavo lugar con 1,221, algo sorpresivo luego de su buena actuación en el Mundial de Clubes.

