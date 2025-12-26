Rayados y Tigres desean una feliz Navidad a su afición

Rayados y Tigres aprovecharon la Navidad para enviar mensajes de unión, esperanza y gratitud a sus seguidores. Ambos clubes destacaron el cariño a su afición

La Navidad también se vive en el futbol regiomontano. Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL compartieron mensajes especiales para sus aficionados, sumándose al ambiente festivo que envuelve a millones de familias en estas fechas.

A través de sus redes sociales oficiales, ambos clubes aprovecharon la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores y enviar buenos deseos rumbo al cierre del año.

🎄🎅✨ ¡En Club Tigres les deseamos una Feliz Navidad llena de magia y amor junto a sus seres queridos!



💛🐯 ¡Los queremos mucho, Incomparables! pic.twitter.com/UhE286SSgr — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 25, 2025

Que nunca falten las sonrisas, los abrazos y la ilusión en esta #NavidadRayada. 💙🎄 pic.twitter.com/sLjG08mbzT — Rayados (@Rayados) December 25, 2025

Mensajes de unión y agradecimiento

Rayados destacó la importancia de la familia, los abrazos y la ilusión que caracterizan estas fechas decembrinas.

En su publicación, el club albiazul deseó una Navidad llena de sonrisas y momentos especiales para toda la afición rayada, reforzando el vínculo que mantiene con sus seguidores.

Por su parte, Tigres también se hizo presente con un mensaje cargado de afecto.

El club universitario expresó su cariño hacia “los Incomparables”, deseándoles una Navidad llena de magia, amor y buenos momentos junto a sus seres queridos.

Las publicaciones generaron múltiples reacciones positivas entre los aficionados, quienes respondieron con mensajes de apoyo y buenos deseos.