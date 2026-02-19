Rayados y Rayadas posan para la foto oficial del Clausura 2026

Monterrey realizó su foto oficial del Clausura 2026 en el Estadio BBVA, con afición y patrocinadores, previo a la Jornada 7 ante Pumas

El Club de Fútbol de Monterrey vivió una jornada especial al realizar su Foto Oficial del Torneo Clausura 2026 en el exterior del Estadio BBVA, en la emblemática zona de la Previa Rayada, punto de reunión de la afición antes de cada partido como local.

Tanto el equipo varonil como Rayadas de Monterrey posaron en un ambiente festivo, acompañados por patrocinadores, asociaciones, ganadores de dinámicas en redes sociales y colaboradores del club, quienes compartieron sonrisas y orgullo regio en una postal que marca el arranque oficial del certamen.

El inmueble, conocido como el “Gigante de Acero”, será además sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que dio un marco internacional a la fotografía albiazul.

Un día de convivencia y orgullo albiazul

La jornada inició con entrenamiento matutino en la cancha del estadio, ya que el plantel no trabajó en su sede habitual de El Barrial. Al finalizar la práctica, jugadores y cuerpo técnico se dirigieron a la zona de la Previa Rayada para la toma oficial.

La primera fotografía fue protagonizada por Rayados, quienes posaron junto a marcas patrocinadoras, ganadores de dinámicas digitales, asociaciones y trabajadores homenajeados por cumplir 10 y 20 años dentro de la institución.

Posteriormente, Rayadas se unieron a la sesión, primero en conjunto con Rayados y el equipo Rayados PowerChair, reafirmando el compromiso, la unión y la equidad en busca de los objetivos tanto en la Liga BBVA MX como en la Liga BBVA MX Femenil y la Liga Powerchair.

Las botargas Monty y Cancho, así como talentos del club, convivieron con los asistentes, generando un ambiente de cercanía con la afición, que también aprovechó para tomarse fotografías del recuerdo.

Entre las marcas presentes estuvieron firmas como BBVA, Puma, Coca-Cola, Tecate, HEB, Mercedes Benz, Oxxo, Powerade, Codere, Hospital Ángeles y diversas empresas locales y nacionales que forman parte del ecosistema comercial del club.

Enfocados en la Jornada 7

Tras el triunfo ante el Club León, el técnico Domènec Torrent otorgó dos días de descanso al plantel debido a la carga de partidos entre Liga MX y Concachampions. Sin embargo, el capitán Sergio Canales dejó claro que no baja la intensidad.

El cántabro, quien recientemente celebró su cumpleaños 35, compartió en redes sociales imágenes entrenando en gimnasio desde temprano, realizando ejercicios de fuerza, resistencia, además de yoga y meditación, como parte de su rutina personal.

Por su parte, el francés Anthony Martial estuvo presente en la fotografía oficial pese a su lesión en el hombro, la cual lo mantendrá fuera de actividad aproximadamente un mes y lo pondría en duda para el próximo Clásico Regio.

Con unión, alegría y enfoque competitivo, Rayados y Rayadas dieron el banderazo simbólico al Clausura 2026 en su casa, listos para enfrentar a Pumas en la Jornada 7 y buscar protagonismo en el torneo.