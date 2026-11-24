La Liga MX también confirmó los horarios de los otros tres cruces, en los que Toluca enfrentará al Atlas, Pachuca a Chivas y León a Cruz Azul.

Rayados ya conoce el calendario para su enfrentamiento contra América en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

El equipo de Matías Almeyda comenzará la eliminatoria ante su afición este miércoles 25 de noviembre y buscará conseguir una ventaja que le permita llegar con mejores condiciones al partido definitivo, programado para el sábado 28 en la Ciudad de México.

La Liga MX confirmó las fechas y horarios de los ocho encuentros correspondientes a esta ronda, en la que los ocho clubes clasificados comenzarán la disputa por los cuatro boletos disponibles para las Semifinales.

El primer capítulo entre Monterrey y las Águilas se jugará a las 21:10 horas en el Estadio de Rayados, mientras que la vuelta tendrá lugar tres días después, a la misma hora, en el Estadio Azteca, donde se conocerá al equipo que avanzará a la siguiente fase.

La #LigaBBVAMX informa: Horarios de los partidos de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. #LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #CF https://t.co/T4HUJ6LBhl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 23, 2026 El conjunto albiazul tendrá la oportunidad de iniciar la eliminatoria en casa, donde intentará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir un resultado favorable frente al América. Sin embargo, la serie tendrá su momento decisivo como visitante. El sábado 28 de noviembre, Monterrey tendrá que presentarse en el Estadio Azteca para disputar los últimos 90 minutos de la eliminatoria. Ambos equipos tendrán jueves y viernes para recuperarse y preparar el segundo compromiso, en una serie que exigirá administrar los esfuerzos físicos y evitar errores que puedan comprometer sus aspiraciones de avanzar. El enfrentamiento entre Rayados y América será uno de los dos que inaugurarán la actividad de los Cuartos de Final el miércoles. Toluca y Atlas también abrirán la Liguilla el miércoles La actividad comenzará a las 19:00 horas con el partido entre Toluca y Atlas, que se disputará en el Estadio Nemesio Díez. La vuelta de esta eliminatoria quedó programada para el sábado 28 de noviembre, también a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco. Dos horas después del inicio de ese encuentro, Monterrey y América disputarán su segundo compromiso en la capital del país. Chivas y Pachuca jugarán el jueves Los otros dos enfrentamientos de Cuartos de Final comenzarán el jueves 26 de noviembre. Pachuca recibirá a Guadalajara a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, en un duelo que tendrá su desenlace el domingo 29, cuando ambos equipos se encuentren a las 19:07 horas en el Estadio de Chivas. Por su parte, León y Cruz Azul se medirán a las 21:10 horas del jueves en el Estadio León, donde los Esmeraldas intentarán sacar ventaja antes de visitar a La Máquina. El partido de vuelta se jugará el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca, escenario en el que quedará definido el último clasificado a las Semifinales.