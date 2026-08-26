Rayados vence a Chicago Fire y avanza de ronda en la Leagues Cup

Esta noche los Rayados del Monterrey venció al Chicago Fire 2-1 y avanza a la fase de Semifinales en la Leagues Cup. El partido se jugó en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. Los de Matías Almeyda mostró carácter y se llevó el boleto que lo coloca en la antesala de la Final de este certamen.
Las anotaciones de los de azul y blanco fueron obra de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, mientras que Philip Zinckernagel lo hizo por los de rojo total.
Rayados anota al cierre del primer tiempo
Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Leagues Cup; el estadounidense Rubiel Vázquez hizo sonar su ocarina y posterior a esto hizo la señal más futbolera para el inicio del partido entre los dirigidos por el argentino Matías Jesús Almeyda y los comandados por el estadounidense Gregg Berhalter.
El parado en el SeatGeek Stadium presentado el ‘Pelado’ lo conformaba un 4-2-3-1; mientras que Berhalter se plantó en el rectángulo verde con un 4-3-3. Pero, ya en el accionar del partido, ambos equipos salieron en búsqueda de hacerle daño a la parte baja de su rival con un juego netamente ofensivo.
A los 14’ de acción vino la asistencia de Philip Zinckernagel que conectó Anton Salétros con un potente zurdazo que tomó como trayectoria la parte inferior cargada a la izquierda y que atajó el guardameta Esteban Andrada, quien regresó al marco albiazul.
Fue entonces que a los 24’ de tiempo corrido un pase a profundidad de Jesús Corona provocó que Lucas Ocampos disparara de pierna derecha desde linderos del área, sin problemas para el cancerbero Chris Brady.
Los minutos se iban consumiendo y un duelo de alternancias era el que se vivía en el coso de Bridgeview, Illinois; donde ambas escuadras generaban llegadas por ambas praderas a gran velocidad, disparos desde fuera del área y por momentos una batalla deportiva de ‘toma y daca’ en la que ninguno de los 22 jugadores cedía ni un centímetro del terreno de juego.
La de mayor peligro llegó a los 37’ minutos cuando Chris Brady derribó en el área a Cuypers, el cancerbero norteamericano recibe la tarjeta amarilla, pero el Juez Central consulta en el VAR si la intervención del guardameta ameritaba la tarjeta roja; mas determina que no hubo necesidad de la expulsión y sí la marcación del penalti.
El cobro lo realiza Lucas Ocampos a los 42’ de tiempo corrido y el penalti es fallado, ya que su disparo se estrella en el poste izquierdo. En la pantalla del estadio ubicado en Illinois se leían los 45’ minutos de tiempo corrido y el Árbitro Central Rubiel Vázquez indicó que se agregarían cuatro minutos más de compensación.
A los 45+4 de acción el zaguero central Víctor Guzmán se fue a rematar al área contraria una jugada a balón parado, misma que al ser cobrada conecta de cabeza y anota el 1-0 en favor del Monterrey. Al concluir el añadido se marcó la finalización del primer tiempo.
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Víctor Guzmán se levantó más que nadie y puso el primero para @Rayados. ⚽Ⓜ️#LMXLC2026 | #MTY | #CF
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Una reacción que los lleva a semifinales
Para la parte complementaria, tanto los representantes de la Liga BBVA Mx como los de la MLS no realizaron ninguna modificación en su once inicial, enviando al rectángulo verde los mismos jugadores que terminaron la primera parte del partido.
Desde un principio, los de rojo total mantenían un juego completamente ofensivo, con llegadas a velocidad por los costados y centros al área enemiga. Y a los 59’ minutos Philip Zinckernagel aprovecha una pifia de Lucas Ocampos y conecta de pierna derecha para el 1-1.
Los ‘The Fire’ no cesaban en atacar a su rival, pero su enemigo deportivo se plantaba bien en cada línea del terreno de juego. Pero el Monterrey poco a poco recuperaba los distintos sectores de la cancha, mas su carga física disminuía poco a poco por el esfuerzo que puso en el campo.
Un potente disparo de derecha con fuerza y colocación lo realizó Orbelín Pineda, quien mandó a segundo palo la redonda y poner en ventaja a los Rayados con un marcador de 2-1; todo esto se generó a los 83’ minutos. Con esta anotación, se presagiaba un cierre ‘de alarido’.
No, no, no, no... Apaguen todo y vámonos por favor. 😱— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 26, 2026
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Una batalla deportiva ‘de ida y vuelta’ fue el que el respetable que asistió al SeatGeek Stadium presenciaba en el ocaso de este duelo. A los 90’ minutos, el cuerpo arbitral decidió agregar cinco minutos de reposición. Culminado el agregado, el nazareno decretó el final de la contienda.