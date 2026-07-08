Rayados sumará a Magdaleno Cano al Muro de Leyendas

Cano superó en una votación abierta a las figuras brasileñas Milton Carlos y Guarací Barbosa, otros grandes jugadores que vistieron la casaca albiazul

El Club de Futbol Monterrey anunció que el histórico exdefensor Magdaleno Cano fue elegido por la afición para convertirse en el segundo exfutbolista que plasmará su nombre en el "Muro de Leyendas" del Estadio Monterrey. Cano superó en una votación abierta a las figuras brasileñas Milton Carlos y Guarací Barbosa.

El proyecto "Leyenda Rayada", cuyo objetivo es reconocer el legado, la identidad y la conexión de los exjugadores con la afición, dedicó esta edición a la generación de la década de los 70. Los finalistas de la terna fueron seleccionados previamente por un comité interno del club y un consejo externo de periodistas. La votación se llevó a cabo del 28 de junio al 5 de julio de 2026.

De igual forma, la directiva regiomontana confirmó que Ignacio el "Gallo" Jáuregui será distinguido con los mismos honores mediante una inducción directa, debido a su extraordinario legado como jugador en los años 60 y director técnico en los 70.

Inmortales en el "Gigante de Acero"

Con este reconocimiento, Cano y Jáuregui se unirán al chileno Humberto "Chupete" Suazo, quien inauguró el muro en el año 2025. El sistema de elección del club establece que cada año se elegirá a una leyenda por votación y otra por inducción directa (priorizando homenajes póstumos), con la excepción de que cada tres años el ingreso directo se reservará para un exentrenador o exdirectivo.

Magdaleno Cano: Defendió la camiseta del Monterrey de 1967 a 1982 y fungió como director técnico interino en varias etapas. Por más de 20 años ostentó el récord como el jugador con más partidos en la historia del club, al sumar 424 compromisos, una marca que después superó Jesús "Cabrito" Arellano (439).

Ignacio Jáuregui: Referente histórico de la institución, quien marcó época tanto en la cancha como en el banquillo técnico, consolidando las bases operativas de los primeros años del equipo en Primera División.

Agenda de los homenajes

Las actividades de investidura comenzarán el próximo viernes 17 de julio con una agenda que incluye un evento de responsabilidad social, un Meet & Greet con aficionados, y una cena de gala con directivos y excompañeros de ambos homenajeados.

Finalmente, el sábado 18 de julio se realizará la develación oficial de las placas en el "Muro de Leyendas", previo al protocolo y reconocimiento en la cancha del Estadio Monterrey antes del partido entre Rayados y Santos Laguna.