Aunque el Monterrey sabe eliminar al América, esta vez tiene que salir a ganar el juego para plantarse en Semifinales, pues el empate ayuda al América

Aunque las circunstancias del partido de los Cuartos de Final de ida no fueron las mejores para Rayados, el equipo sacó la casta y salvó el empate sin goles frente al América.

Esa garra e intensidad deberá ser doble para la vuelta, pues el Monterrey se enfrentará a un fantasma enorme: nunca haberle ganado a las "Águilas" en Liguilla como visitante. Bueno, más o menos...

De las ocho veces que se enfrentaron en la "fiesta grande", los regios salieron con la mano en alto una vez, pese a que no ganaron el partido: en el Apertura 2019 se llevaron el título luego de caer 2-1 en el partido, pero ganar 5-4 en penales.

También es cierto que Rayados sabe lo que es eliminar al América en Liguilla, pero la diferencia ahora es que el equipo de Almeyda tiene que salir a ganar el partido, pues el empate le da el pase al local.

Su primer choque se dio hasta los Cuartos del Apertura 2009, donde el Monterrey empató 1-1 en la vuelta y eliminó al América. A la postre, ese torneo fue campeón.

Posteriormente, en Semifinales del Clausura 2012, el encuentro terminó 0-0 en la ida. Para la vuelta en casa, Monterrey ganó 2-0 y echó a los capitalinos, pero cayó en la Final contra Santos.

En las Semifinales del Clausura 2013 los regios perdieron 2-1 en el Azteca y quedaron eliminados. En Semifinales del Apertura 2014 hubo empate sin goles.

Nuevamente se vieron en Semifinales, pero ahora en el Clausura 2016, donde cayeron por 1-0. Posteriormente llegó la Final del Aperura 2019 donde los albiazules se coronaron campeones, pero en el Apertura 2024 América se vengó, pues ganó la Final de ida en el Cuauhtémoc por 2-1 y luego se coronó en el "Gigante de Acero".

Finalmente, en los Cuartos de Final del Apertura 2025 América ganó por 2-1, manteniendo la constante de que Rayados nunca logró ganar un partido de visita, como lo tiene que hacer este sábado.

Y no solo eso...

Pero eso no es todo, pues aunque el 1-0 le da el pase a Rayados, lo complicado será mantener en cero al América, pues ha marcado al menos un gol en todas sus eliminatorias.

La última vez que los azulcremas se fueron en cero una serie fue en la Final del Clausura 2025, donde Toluca los dejó en blanco.