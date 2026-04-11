Rayados suma 10 encuentros sin perder contra el Atlas

El Monterrey tiene 10 partidos sin perder frente a los rojinegros, siendo la última derrota en el Apertura 2021, cuando los tapatíos ganaron 2-1

Rayados se encuentra en una situación muy delicada, pues su pase a la Liguilla está en serio peligro, sin embargo, algo que podría darle esperanza a su afición es que para esta jornada se enfrentará con un rival que tiene muy dominado: Atlas.

El Monterrey tiene 10 partidos sin perder frente a los rojinegros, siendo la última derrota en el Apertura 2021, cuando los tapatíos ganaron 2-1 en ese histórico semestre donde fueron campeones y rompieron la sequía de 70 años.

Una pequeña mancha

De hecho, ambos se volvieron a enfrentar en esa Liguilla, justo cuando comenzó esta racha "positiva", pues aunque los regios no perdieron ningún partido, el empate global le dio el pase a "La Academia" por su mejor posición en la tabla.

Dominio total

Luego de eso, llegaron seis victorias y dos empates, que fortalecieron el dominio albiazul contra el cuadro jalisciense, que no ha podido volver a ser protagonista.

Todos estos encuentros fueron en Fase Regular e incluyeron una goleada de 4-0 en el Apertura 2024, mayor victoria para Rayados contra el Atlas en los torneos cortos.

Podrían enterrarlo

Monterrey tiene que llevarse el triunfo a como dé lugar, pues si pierde y se combinan triunfos de Puebla, San Luis y Querétaro, los regios podrían caer hasta el lugar 16 de la tabla.

Es cierto que este escenario sería en una verdadera ecatombe, pero considerando que también se va encaminando la lucha por no pagar la multa del descenso, estos equipos podrían salir inspirados en la lucha por salvarse.