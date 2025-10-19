Rayados sigue invicto en casa, pero empata con Pumas

Monterrey perdía 1-0 ante la UNAM, pero logró el 1-1 gracias a un gol de Sergio Ramos, de penalti, manteniendo así su buen paso jugando en el "Gigante de Acero"

Esta noche, Monterrey perdía 1-0 ante la UNAM, pero iguala 1-1 gracias a gol de Sergio Ramos de penalti. Las escuadras de Rayados, Cruz Azul y Xolos de Tijuana... son los únicos invictos como local en Liga MX en el presente Torneo de Apertura 2025. Con este resultado, los de la ‘Pandilla’ llegaron a 27 puntos que los sigue colocando en zona de clasificación.

PUMAS DOMINA, PERO NO SE REFLEJA EN EL MARCADOR

Tras cumplir con el Protocolo impuesto por la Liga MX y de guardar un minuto de silencio en honor a los fallecidos por las lluvias en el estado de Veracruz, fue entonces que el Árbitro Central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera, para dar comienzo a esta batalla en donde, la 'Pandilla' del Monterrey buscó a toda costa ofender la meta encomendada al costarricense Keilor Navas.

Si bien es cierto, que el equipo comandado por el español Domènec Torrent Font presentó un agresivo planteamiento ofensivo, con tres delanteros clavados en su zona ofensiva y que desde el inicio del cotejo quiso hacer explotar su arsenal, este careció de ideas ante una bien plantada defensa unamita que supo resolver los embates que se presentaban.

Con el correr de los minutos, los comandados por el Auxiliar Técnico Luis Pérez tomaron el mando de las acciones en el partido, con llegadas por los costados ‘a bayoneta calada’ y disparos desde linderos del área, ponían en serios predicamentos el arco defendido por el uruguayo Santiago Mele que, lució un vistoso atuendo en color verde limón.

El reloj marcaba los 7’ de tiempo corrido, cuando, José Caicedo dispara con la pierna derecha desde fuera del área y el balón pasó por un costado de la portería resguardada por ‘el equipo de casa’. Y a los 10’ de acción llegó una jugada muy similar de Alan Medina; poco a poco la visita encontraba la manera de hacerle daño a los de la ‘Pandilla’.

Tuvieron que pasar 24’ minutos para que viniera la primera de peligro del Berterame que inquietó al cancerbero Navas, quien vistió un llamativo conjunto en color naranja. En los minutos posteriores el juego ríspido se apoderó de la contienda, al grado de salir por lesión el delantero José Juan Macías.

‘Tanto fue el cántaro al agua’ hasta que a los 42’ minutos el dorsal 22 del cuadro del Pedregal Alan Medina, conecta con la pierna derecha desde linderos del área una asistencia de Jorge Ruvalcaba, para dejar sin oportunidad al guardameta uruguayo Mele, quien nada pudo hacer a pesar de su vistoso vuelo en aras de atajar el obús y así consumar el 1-0 parcial en favor de los universitarios.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir siete minutos más de compensación y fue justo a los 45+5 el zaguero Rubén Duarte sujeta al ibérico Sergio Ramos dentro del área y el árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández tras consultar el VAR (Video Assistant Referee) decretó la pena máxima. El cobro lo hizo magistralmente Ramos para emparejar los cartones 1-1. Luego de un par de jugadas más se dio la finalización de la parte inicial de esta batalla.

QUISIERON Y NO CONCRETARON

Para la parte complementaria, tanto los del Profe 'Dom' realizó un par de modificaciones en su oncena inicial, al mandar al rectángulo verde a los mediocampistas Jorge Rodríguez e Iker Fimbres en sustitución de Anthony Martial y Héctor Moreno. Por su parte, los de la UNAM regresaron con la misma formación que utilizaron en el primer tiempo.

Los cambios realizados hicieron que el Monterrey recobrara la media cancha y a su vez catapultar a su aparato ofensivo creando jugadas de peligro por parte de sus delanteros. A los 53’ de tiempo corrido vino un remate fallado por Germán Berterame, que de derecha que se va muy alto y desviado del arco defendido por Keilor Navas.

Luego del cobro de un tiro de esquina a los 58’ de acción, conecta de cabeza Germán Berterame y este se va demasiado alto. Tres minutos después Sergio Canales conecta de izquierda de una distancia aproximada a los 30 metros y su tiro se va demasiado alto; se llega, pero no se anota el de la diferencia. Con el correr de los minutos vimos la misma película, un Rayados ofensivo y un Pumas formando una muralla en el que ni el aire pasaba.

La pantalla del ‘Gigante de acero’ marcaba los 74’ minutos cuando se presenta un duelo verbal entre Domènec Torrent y Luis Pérez, la cual fue muy intensa al grado que el nazareno envió a las regaderas a ambos estrategas; causando el grito de emoción del respetable que se hizo presente en la tribuna del coso guadalupense.

Una batalla sin cuartel fue la que se daba en el campo de la Avenida Pablo Livas, en donde los contendientes buscaban a toda costa marcar el gol de la diferencia. El nazareno Víctor Alfonso Cáceres Hernández decretó añadir cinco minutos como reposición, los cuales estuvieron plagados de emoción y al consumirse el agregado se decretó el final del partido.

El próximo martes 21 de Octubre de 2025, nuevamente los Rayados jugarán como locales, recibirán a los ‘Bravos’ de Ciudad Juárez, en punto de las 21:05 horas, en batalla correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025.