Rayados se ponen bravos, ganan… ¡Y son tercer lugar general!

La 'Pandilla' venció 4-2 en casa a Bravos de Juárez y llega a 30 puntos, luego de 14 fechas de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

La Pandilla del Monterrey se puso brava y venció 4-2 a los Bravos de Juárez en el ‘Gigante de acero’, triunfo que lo coloca en tercer lugar de la Tabla General con 30 puntos.

Los goles fueron obra de Gerardo Arteaga, Sergio Canales, Germán Berterame y Joaquín Moxica por el Monterrey; mientras que por los de Chihuahua descontaron con autogol de Luis Cárdenas y un tanto de Madson de Souza.

Cómoda ventaja para Rayados

Cuando el árbitro central mexiquense Iván Antonio López Sánchez hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera, se dio el comienzo de esta batalla en donde tanto los de la Pandilla del Monterrey como los Bravos de Juárez saltaron al ‘Gigante de acero' con la intención de brindar un buen espectáculo.

El defensa colombiano John Stefan Medina Ramírez impuso un récord en el Club de Futbol Monterrey, al ser el futbolista extranjero con más partidos jugados, al llegar a 385 duelos.

Cuando el reloj marcaba los ocho minutos de tiempo corrido, el defensa zapopano Gerardo Arteaga conecta de testa un centro del argentino Lucas Ocampos, que se ubicaba en la pradera derecha, para dejar sin oportunidad al cancerbero Sebastián Jurado para el 1-0 en favor de la localía.

La primera de peligro para la visita llegó a los 22’ de acción justo cuando, tras una asistencia de Ángel Zaldívar y que conecta José Luis Rodríguez de pierna izquierda desde linderos del área, el esférico pasa zumbando el madero derecho de la portería de Cárdenas, que elegantemente vistió un atuendo total en color rosa.

Un minuto después, Gerardo Arteaga realiza una asistencia para Germán Berterame, quien, de pierna derecha, fusila al cancerbero fronterizo sin fortuna alguna. La contra llegó para la visita en la siguiente jugada, cuando Denzell García de FC Juárez conecta de pierna izquierda desde fuera del área un pase de Guilherme Castilho.

A los 38’ de tiempo corrido vino el 2-0 en favor del Monterrey, cuando, posterior a tejer una jugada desde el medio campo, Germán Berterame cede el obús a Sergio Canales, quien conecta de zurda desde linderos del área para mandar el esférico a besar las redes de los chihuahuenses. Un golazo.

Con el paso de los minutos, la visita poco a poco tomó posesión del balón y se vio mandón en la cancha, con llegadas que Aldo López y Kevin Balanta no pudieron ‘abrir el ostión’ e incrustar el esférico en la portería de los de la Pandilla del Cerro de la Silla.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir un minuto más de compensación, que, al consumirse, el juez central López Sánchez decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

Regresan a la senda de la victoria

Para la parte complementaria, Jordi Guerrero, quien funge como auxiliar técnico del timonel Domenec Torrent, no realizó modificaciones en su equipo, mientras que el uruguayo Martin Varini envió al rectángulo verde a Francisco Nevárez y Rodolfo Pizarro, sustituyendo a Denzell García y Guilherme Castilho.

Fue a los 56’ de acción cuando vino el 3-0 en favor del Monterrey, siendo el anotador Germán Berterame, quien conecta magistralmente de derecha un pase de Óliver Torres. El nazareno se apoyó mediante la revisión en el VAR y dando por bueno el tanto conseguido. Como dato adicional, el pampero nacionalizado mexicano llegó a su gol 26 en juegos oficiales durante 2025.

La ventaja regia se amplió a 4-0 a los 79 minutos con anotación de Joaquín Moxica, quien define de pierna derecha una jugada a velocidad que fue tejiendo el equipo de casa.

Pero la reacción de los fronterizos se hizo presente cuando el cronómetro indicaba los 80’ a través de un autogol del arquero Luis Cárdenas, quien intenta atajar un disparo del brasileño Ricardinho.

El nazareno Luis Enrique Santander Aguirre decreta añadir cuatro minutos como reposición… y a los 90’+1 vuelve a anotar FC Juárez para poner más decoroso el marcador con un 4-2, dando por buena la anotación de Madson De Souza Silva el árbitro central luego de consultar en el VAR. Al consumirse el agregado, se decretó el final del partido.

El sábado, los Rayados visitan a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 21:05 horas, en batalla correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.