Rayados se juega la última carta ante Nashville en Leagues Cup

Monterrey necesita ganar y mejorar su diferencia de goles, además de esperar resultados favorables en otros encuentros para conservar opciones de clasificar.

Monterrey buscará mantenerse con vida en la Leagues Cup cuando visite este miércoles al Nashville, en un partido correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda llega obligado a sumar una victoria y depender de otros resultados para aspirar a un lugar en la siguiente ronda.

El partido se disputará en el GEODIS Park de Nashville, a las 18:00 horas.

Rayados afronta el compromiso con tres puntos, producto de una derrota de 2-1 frente a Orlando City en su debut y una importante remontada por el mismo marcador ante Inter Miami en la segunda fecha. Ese triunfo mantiene vivas las esperanzas del cuadro albiazul, aunque sus posibilidades de clasificación siguen siendo reducidas.

Por su parte, Nashville también llega con tres unidades. El equipo de la MLS comenzó su participación con una derrota de 1-0 ante León, pero reaccionó goleando 4-1 al Atlético de San Luis, resultado que mejoró considerablemente su diferencia de goles y le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Quedar fuera sería frustrante

Previo al encuentro, Matías Almeyda destacó la dificultad del rival, al señalar que Nashville es uno de los equipos más fuertes de la MLS y actualmente marca el ritmo en la competición estadounidense.

El estratega argentino reconoció que Monterrey está obligado a realizar un partido inteligente para encontrar ventajas ante un conjunto que atraviesa un buen momento.

Además, el técnico rayado admitió que una eventual eliminación le generaría frustración, aunque aseguró que el equipo mantiene el optimismo de lograr el triunfo y esperar una combinación favorable de resultados para avanzar.

En el plantel regiomontano también existe confianza. El defensor Alonso Aceves resaltó la unión que ha mostrado el grupo durante el arranque del semestre y advirtió que Nashville es un equipo dinámico, con jugadores veloces y capacidad para generar peligro en ataque.

El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que ambos clubes se enfrentaron en las semifinales de la Leagues Cup 2023, serie que terminó con triunfo de Nashville por 2-0 para avanzar a la final del torneo.