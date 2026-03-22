Rayados se juega la pelea por Liguilla y Chivas el liderato

Monterrey enfrentará un reto de alto calibre, pues el 'Rebaño' es de los equipos que mejor juegan y llega inspirado por su buen paso

El duelo entre Rayados contra Chivas que se llevará a cabo en el rectángulo verde del Estadio BBVA tendrá en su grama las dos caras de la moneda, los de la ‘Pandilla’ del Monterrey con un triunfo buscan colarse a zona de clasificación y los del ‘Rebaño Sagrado’ se mantienen en el ‘penthouse’ de la Tabla General con nueve victorias y dos descalabros.

Y esta tarde en la continuación de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026 en la Liga Mx, se verán las caras nuevamente los dirigidos por el argentino Nicolás Gabriel Sánchez y los comandados por su paisano Gabriel Alejandro Milito.

El duelo se llevará a cabo en el ‘Gigante de acero’ en punto de las 19:05 horas.

La batalla estará bajo la supervisión del juez central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández. Tanto el Monterrey como el ‘chiverío’ saltarán al terreno de juego con su vestimenta tradicional a rayas con pantaloncillo azul marino, la diferencia es que los locales lo harán con medias del mismo tono a su short y la visita en blanco.

EL DOMINIO TIENE RAYAS ROJIBLANCAS

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla en la competición mexicana en donde Rayados y Guadalajara han sostenido enfrentamientos; se contabilizan 61 en torneos cortos.

Los del ‘Nico’ Sánchez han cargado con el triunfo en 20 episodios, aunado a que en 13 más empataron y fueron derrotados en 28 cotejos; mandaron anidar el balón en el marco contrario en 86 ocasiones y recibieron 96 tantos.

Esos 86 gritos de gol fueron provocados por Dorlan Pabón y Humberto Suazo en seis ocasiones; seguido por Alex Fernandes y Carlos Ochoa con cuatro anotaciones; cierran la lista Antonio de Nigris, Avilés Hurtado, Jared Borgetti, Jesús Arellano, Jesús Gallardo y Sergio Canales quienes en tres distintos momentos perforaron la meta de los tapatíos.