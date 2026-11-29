Tras resistir con 10 hombres y empatar sin goles en la ida, Monterrey está obligado a imponerse en la vuelta para avanzar a las semifinales de la Liga MX

Los Rayados de Monterrey enfrentarán este sábado una auténtica prueba de carácter cuando visiten al América en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, serie que llega completamente abierta tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida disputado en el "Gigante de Acero".

El conjunto dirigido por Matías Almeyda logró salir bien librado del primer capítulo de la eliminatoria pese a disputar prácticamente todo el encuentro con un hombre menos, luego de la expulsión de Ricardo Chávez apenas al minuto 11. Aun con la desventaja numérica, Monterrey mostró orden defensivo, sacrificio y tuvo en el guardameta Luis Cárdenas a una de sus principales figuras para mantener el cero en su arco.

Ahora, la situación es clara para los albiazules: están obligados a ganar en la capital del país si quieren instalarse en las semifinales. Debido a que el América terminó mejor ubicado en la tabla general, cualquier empate en el marcador global favorecerá a las Águilas, por lo que el conjunto regiomontano necesita una victoria por cualquier marcador para seguir con vida en la lucha por el título.

La actuación de Rayados en el juego de ida dejó sensaciones positivas. Además de resistir los constantes intentos ofensivos del cuadro azulcrema, el equipo regiomontano generó algunas oportunidades de peligro, demostrando que puede competir incluso en escenarios adversos.

Sin embargo, para aspirar al boleto a la siguiente ronda, Monterrey necesitará mostrar una versión más agresiva en ataque y aprovechar cada oportunidad frente al arco rival. La experiencia de elementos como Orbelín Pineda, Jesús “Tecatito” Corona y Lucas Ocampos será fundamental en un compromiso donde no existe margen de error.

Además del pase a semifinales, Rayados buscará confirmar que cuenta con los argumentos suficientes para pelear por el campeonato. El empate en la ida permitió mantener intactas sus posibilidades, pero ahora necesitará dar el golpe como visitante para eliminar a uno de los principales candidatos al título.

La mesa está puesta para un duelo de alta intensidad. Monterrey llega con la obligación de ganar; América, con la ventaja reglamentaria de su posición en la tabla.

Noventa minutos separan a Rayados de una nueva semifinal o del final de su participación en el Apertura 2026.

¿Dónde ver el partido América ante Rayados?

Sigue la transmisión del partido América frente a Rayados a través de la señal de Azteca 7 con la narración y comentarios de los expertos de Fut Azteca.