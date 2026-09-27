Rayados se 'achica' contra Atlante y suma otra derrota

Luego de mostrar una buena cara en el encuentro de la jornada anterior frente a Cruz Azul, Rayados volvió a sus malas exhibiciones y cayó frente al Atlante en su visita al Estadio Azteca por 3-2.
Con un buen apoyo de su gente en la tribuna, los "Potros de Hierro" salieron a buscar el resultado y desde temprano se hicieron con la ventaja gracias a un gol de Luis Puente, quien aprovechó un mal rechace de Andrada que le cayó a un rival y este le sirvió al mexicano para empujarla.
La respuesta regia no tardó y de gran manera, pues al 18' un pase bombeado de Óliver Torres fue recibido con delicadeza por Hugo Cuypers, quien hizo una especie de sombrero y definió de primera con potencia para firmar uno de los mejores goles del torneo.
¡El G O L A Z O de Hugo Cuypers desde el #LenteRayado @CodereMX!🔥🔥🔥— Rayados (@Rayados) September 26, 2026
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Tras esto, el encuentro se puso muy disputado, con ambos peleando a máxima velocidad por el control del partido, que fue ligeramente más favorable para los norteños. Con empate 1-1 terminó el primer tiempo.
Para el complemento, nuevamente el "Equipo del Pueblo" fue a ganar el partido y, acompañado de una pizca de suerte, logró recuperar la ventaja con un gol de Luis Calzadilla, quien remató un tiro de Johan Julio que rebotó en el poste y le quedó con toda la ventaja del mundo.
El tanto fue un duro golpe para el cuadro regio, que perdió chispa y, a pesar de que Matías Almeyda mandó cambios, estos no pesaron y el equipo se fue cuesta abajo.
Definiste como delantero, Eduardo. ¡Qué crack! 🔥 pic.twitter.com/2vbBn2dSif— Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) September 26, 2026
Ni Roberto de la Rosa, Diego Rossi o Durdevic lograron revolucionar el equipo, que tenía muchos delanteros, pero ningún jugador que pudiera conectar el mediocampo con la delantera, dejando con pocas opciones al ataque albiazul.
Para más INRI, cayó el tercer gol de Atlante por el jugador menos esperado de todos: Eduardo Tercero, quien se vistió de Roberto Carlos y tuvo una llegada a velocidad para definir como auténtico killer un pase de Johan Julio.
Rayados no dejó de pelear y consiguió meterse en el trámite con un gol de Roberto de la Rosa, quien descontó con un remate sumamente accidentado, pues un balón peinado de Carlos Salcedo le pegó inesperadamente al delantero y la mandó a guardar.
¡El gol de Roberto de la Rosa desde el #LenteRayado @CodereMX!📹— Rayados (@Rayados) September 26, 2026
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Ya con los regios volcados al frente buscando el empate, luego de un mal tiro de esquina llegó una contra de Johan Julio que, acompañada de una terrible salida de Andrada, fue el cuarto de la noche, que se pintó de azulgrana.
Con esta derrota, Rayados se mantendrá fuera de los puestos de Liguilla con 13 puntos, mientras que los "Potros de Hierro" consiguieron su segundo triunfo del semestre y llegaron a 11 puntos.
La siguiente prueba para el Monterrey de Almeyda será una todavía más complicada, pues nuevamente jugará en el Estadio Azteca, pero esta vez ante el América.