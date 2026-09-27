Rayados se 'achica' contra Atlante y suma otra derrota

Lejos de la buena imagen que dejó contra Cruz Azul, el Monterrey volvió a dejar dudas y los "Potros de Hierro" le pegaron 4-2

Luego de mostrar una buena cara en el encuentro de la jornada anterior frente a Cruz Azul, Rayados volvió a sus malas exhibiciones y cayó frente al Atlante en su visita al Estadio Azteca por 3-2.

Con un buen apoyo de su gente en la tribuna, los "Potros de Hierro" salieron a buscar el resultado y desde temprano se hicieron con la ventaja gracias a un gol de Luis Puente, quien aprovechó un mal rechace de Andrada que le cayó a un rival y este le sirvió al mexicano para empujarla.

La respuesta regia no tardó y de gran manera, pues al 18' un pase bombeado de Óliver Torres fue recibido con delicadeza por Hugo Cuypers, quien hizo una especie de sombrero y definió de primera con potencia para firmar uno de los mejores goles del torneo.