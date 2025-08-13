Rayados salió más 'fiera' que León y lo golea 3-1

El Monterrey mostró autoridad y buen futbol al vencer al León con goles de Jesús Corona, Rica Chávez y Sergio Canales en encuentro correspondiente a la fecha 4

Rayados fue quien “rugió” en la tierra del León…

El Monterrey mostró autoridad y buen futbol al vencer al León en partido de la Jornada 4 de del torneo Apertura 2025.

El Jesús Corona “Tecatito” abrió el marcador al minuto 14; posteriormente al minuto 30 Rica Chávez volvió a hacer vibrar el arco para el 2-0 de los regios.

Sergio Canales llegó inspirado para el segundo tiempo y marcó el tercero al minuto 60. Un minuto más tarde León marcó el de la honra por medio de Daniel Arcilla.

La actividad en la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 finalizó con este encuentro.

Las acciones

Un equipo de la ‘Pandilla’ con un futbol que bastó para traerse el triunfo a tierras regias y los de la ‘fiera’ confirmó el mal momento que viven.

Con este resultado, el equipo de Domènec Torrent ligó su tercer triunfo de manera consecutiva en batallas oficiales de la Liga MX.

Luego de cumplirse con los protocolos instituidos por la Liga MX, el Árbitro Central irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre hizo sonar su ocarina y posterior a esto ejecutar la señal más futbolera del planeta, se dio por iniciada la batalla en la que, el cuadro guanajuatense buscó desde el inicio de la contienda ofender la portería defendida por el uruguayo Santiago Andrés Mele Castañero.

Poco a poco, la ‘Pandilla’ fue adelantando sus líneas establecidas en la búsqueda de atacar la zona contraria. La primera de peligro la tuvo el equipo norteño a los 5’ de tiempo corrido Sergio Canales les ganó la espalda a los defensores esmeraldas y definió de buena forma, pero, el nobel cancerbero Óscar García achicó el ángulo de tiro, sin embargo, el jugador ‘cántabro’ estaba en fuera de juego.

La escuadra del Monterrey organizaba sus embates por las diversas zonas del terreno de juego, pero, los ‘Panzas verdes’ cerraban las diversas zonas por donde el rival generaba peligro. La recompensa llegó a los 13’ minutos de tiempo corrido cuando Jesús Corona aprovechó un rebote que realizó el arquero Óscar García, tras un disparo de Germán Berterame para el 1-0 en favor de los albiazules.

El rectángulo verde del Estadio Nou Camp vio como ‘la fiera’ lastimado en su orgullo se volcó sobre la meta de Rayados y con jugadas de peligro en donde primero Alfonso Alvarado y posteriormente Iván Moreno con asistencia de Jordi Cortizo acechaban la cabaña de Óscar García.

Nuevamente, los dirigidos por Torrent se hicieron ‘amos y señores’ de este duelo y a los 30’ de acción el victorense Ricardo Chávez aprovechó una pifia de la zona defensiva leonesa, de pierna derecha disparó desde fuera del área a ras de pasto colocándola junto al madero izquierdo de la portería de los ‘verdes’.

El conjunto de la ‘Pandilla’ trató de manera elegante el esférico y la paseó por los diversos sectores del terreno de juego. El duelo se trabó en la mitad del rectángulo verde y se volvió ríspido, porque los dos equipos buscaban imponer sus condiciones. El cuerpo arbitral consideró necesario agregar tres minutos de reposición, que, al consumirse los 45’ reglamentarios, el Juez Central Luis Enrique Santander decretó la terminación de la parte inicial.

El respetable pedía la salida de Berizzo

Para la segunda mitad, los dirigidos por el español Domènec Torrent no hizo cambios en su formación inicial, pero, los comandados por el pampero Eduardo Berizzo Magnolo realizaron un par de modificaciones en su once inicial. Los de la ´fiera’ enviaron al terreno de juego a Daniel Arcila y Emilio Rodríguez en lugar de Fernando Beltrán e Iván Moreno.

Con un Monterrey que inició la parte complementaria como un vendaval en su zona ofensiva, con la firme intención de finiquitar la batalla, aprovechó los espacios que dejaban los leoneses y atacó a placer. Aunque los ‘esmeraldas’ intentaron construir jugadas de peligro, no lo pudieron hacer de forma rápida, ya que los regios mantenían una fuerte presión en su zona defensiva.

El premio a la consistencia por la búsqueda del gol llegó para el Monterrey a los 59’ de tiempo corrido cuando el español Sergio Canales precedido de un ‘traka-traka’ remató con la zurda y envió el balón besar las redes enemigas para un contundente 3-0 en favor de la visita. El juego fue detenido para revisar la jugada en el VAR por un posible fuera de lugar de Berterame, pero, Santander dio por válido el tanto de Sergio Canales.

Y cinco minutos después, el León acortó las distancias, cuando Daniel Arcila definió con un disparo muy colocado que se incrustó por el ángulo inferior izquierdo de la portería defendida por Santiago Mele, para el 3-1. El León empezó a generar peligro en el marco rival, pero, no pudo concretar sus oportunidades.

Fue entonces que se vinieron una serie de cambios en ambas escuadras, con la intención de refrescar a sus gladiadores que participaban en el terreno de juego, en la búsqueda de generar más peligro en su aparato ofensivo.

Con el paso de los minutos, solo hubo un equipo en el rectángulo verde de la ciudad ‘zapatera’ y estos eran los de la ‘Pandilla’, con esporádicas llegadas del cuadro esmeralda. En la pantalla del Nou Camp se marcaban los 90’ de acción y el nazareno irapuatense Santander Aguirre decretó añadir seis minutos de compensación.

Fueron más las faltas en las diversas zonas del campo que las llegadas de peligro en cada portería, que hacían que el cronómetro siguiera su recorrido y fue así como se determinó la finalización de este duelo.

El domingo 17 de agosto el Monterrey recibirá la visita del Mazatlán FC quien dirige Robert Dante Siboldi, el duelo está programado para las 18:00 horas en el Estadio BBVA, en juego correspondiente a la fecha 5.