Rayados sabe eliminar al América en las fases finales

Ambos clubes se han enfrentado en 18 series de eliminatorias en distintos torneos oficiales: 10 de ellas fueron ganadas por el Monterrey y ocho por las Águilas

Si Rayados avanza este miércoles a la Gran Final de la Leagues Cup 2026… no debería de causar sorpresa.

La Pandilla disputará esta noche la Semifinal del certamen binacional al enfrentar al América a las 21:30 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos.

Y las estadísticas dictan que los albiazules tienen de “cliente” a las Águilas, a lo largo de la historia, en series de fase final o de eliminación directa en todo tipo de competencias oficiales, ya se de la Liga MX o de cualquier torneo alterno.

Ambos clubes se han visto la cara en 15 series de eliminatorias (algunas a Ida y Vuelta, y otras a juego único): 12 de ellas de la Primera División del futbol mexicano, una de Copa México, otra de Copa MX y una más de Copa de Campeones de la Concacaf.

Y en ellas, los albiazules han eliminado en nueve ocasiones a los de Coapa, que han dejado fuera de combate a los regiomontanos en seis ocasiones.

La de este miércoles será su serie 16 de fase final… y la primera de ellas en la Leagues Cup.

De hecho, lo que más llama la atención es que, en las recientes seis series de eliminación directa, cinco fueron ganadas por el cuadro del Cerro de La Silla y solamente una de los capitalinos.

El ganador de la batalla de esta noche avanzará a la Gran Final, donde se medirá al triunfador de la otra serie de Semifinal que protagonizan los Diablos Rojos del Toluca y los Esmeraldas del León, que se medirán este miércoles a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.

FICHA

Futbol

Leagues Cup 2026

Semifinal

América Vs Rayados

Dignity Health Sports Park

Carson, California, EUA

21:30 horas

Tiempo de Monterrey

Canal 9, Imagen Televisión, TUDN y Apple TV

Series de eliminación directa entre Rayados y América

TEMPORADA RONDA MARCADOR GLOBAL AVANZA Copa México 1964 Final Rayados 0-0 América América** 1971-1972 Liga MX Semifinal Rayados 3-5 América América* 1981-1982 Liga MX Cuartos de Final América 5-3 Rayados América 1983-1984 Liga MX Cuartos de Final América 2-1 Rayados América “Conca” 1987 Semifinal Rayados 3-5 América América Copa México 1987-1988 Octavos de Final América 2-4 Rayados Rayados 1992-1993 Liga MX Semifinal América 0-1 Rayados Rayados Apertura 2009 Liga MX Cuartos de Final América 1-2 Rayados Rayados Interliga 2010 Final América 0-0 Rayados Rayados*** Clausura 2012 Liga MX Semifinal Rayados 2-0 América Rayados Clausura 2013 Liga MX Semifinal América 4-3 Rayados América Apertura 2014 Liga MX Semifinal América 3-0 Rayados América Clausura 2016 Liga MX Semifinal Rayados 4-3 América Rayados Copa MX Apertura 2017 Semifinal Rayados 3-0 América Rayados*** Apertura 2019 Liga MX Final América 3-3 Rayados Rayados** “Conca” 2021 Final Rayados 1-0 América Rayados Apertura 2024 Liga MX Final Rayados 2-3 América América Apertura 2025 Liga MX Cuartos de Final América 2-3 Rayados Rayados Leagues Cup 2026 Semifinal América ¿-? Rayados ¿?

*Se jugaron tres partidos

**Ganaron 4-2 en serie de penaltis

***Ganaron 3-0 en serie de penaltis

**Gana 5-4 en serie de penaltis

***Gana 3-1 en serie de penaltis

Estadísticas de las series de eliminación directa entre Rayados y América