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Rayados sabe eliminar al América en las fases finales

Por: Gerardo Vázquez

02 Septiembre 2026, 06:00

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Ambos clubes se han enfrentado en 18 series de eliminatorias en distintos torneos oficiales: 10 de ellas fueron ganadas por el Monterrey y ocho por las Águilas

Rayados sabe eliminar al América en las fases finales

Si Rayados avanza este miércoles a la Gran Final de la Leagues Cup 2026… no debería de causar sorpresa.

La Pandilla disputará esta noche la Semifinal del certamen binacional al enfrentar al América a las 21:30 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos.

Y las estadísticas dictan que los albiazules tienen de “cliente” a las Águilas, a lo largo de la historia, en series de fase final o de eliminación directa en todo tipo de competencias oficiales, ya se de la Liga MX o de cualquier torneo alterno.

Ambos clubes se han visto la cara en 15 series de eliminatorias (algunas a Ida y Vuelta, y otras a juego único): 12 de ellas de la Primera División del futbol mexicano, una de Copa México, otra de Copa MX y una más de Copa de Campeones de la Concacaf.

Y en ellas, los albiazules han eliminado en nueve ocasiones a los de Coapa, que han dejado fuera de combate a los regiomontanos en seis ocasiones.

La de este miércoles será su serie 16 de fase final… y la primera de ellas en la Leagues Cup.

De hecho, lo que más llama la atención es que, en las recientes seis series de eliminación directa, cinco fueron ganadas por el cuadro del Cerro de La Silla y solamente una de los capitalinos.

El ganador de la batalla de esta noche avanzará a la Gran Final, donde se medirá al triunfador de la otra serie de Semifinal que protagonizan los Diablos Rojos del Toluca y los Esmeraldas del León, que se medirán este miércoles a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey, en Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos.

FICHA

Futbol
Leagues Cup 2026
Semifinal
América Vs Rayados
Dignity Health Sports Park
Carson, California, EUA
21:30 horas
Tiempo de Monterrey
Canal 9, Imagen Televisión, TUDN y Apple TV

Series de eliminación directa entre Rayados y América

TEMPORADARONDAMARCADOR GLOBALAVANZA
Copa México 1964FinalRayados 0-0 AméricaAmérica**
1971-1972 Liga MXSemifinalRayados 3-5 AméricaAmérica*
1981-1982 Liga MXCuartos de FinalAmérica 5-3 RayadosAmérica
1983-1984 Liga MXCuartos de FinalAmérica 2-1 RayadosAmérica
“Conca” 1987SemifinalRayados 3-5 AméricaAmérica
Copa México 1987-1988Octavos de FinalAmérica 2-4 RayadosRayados
1992-1993 Liga MXSemifinalAmérica 0-1 RayadosRayados
Apertura 2009 Liga MXCuartos de FinalAmérica 1-2 RayadosRayados
Interliga 2010FinalAmérica 0-0 RayadosRayados***
Clausura 2012 Liga MXSemifinalRayados 2-0 AméricaRayados
Clausura 2013 Liga MXSemifinalAmérica 4-3 RayadosAmérica
Apertura 2014 Liga MXSemifinalAmérica 3-0 RayadosAmérica
Clausura 2016 Liga MXSemifinalRayados 4-3 AméricaRayados
Copa MX Apertura 2017SemifinalRayados 3-0 AméricaRayados***
Apertura 2019 Liga MXFinalAmérica 3-3 RayadosRayados**
“Conca” 2021FinalRayados 1-0 AméricaRayados
Apertura 2024 Liga MXFinalRayados 2-3 AméricaAmérica
Apertura 2025 Liga MXCuartos de FinalAmérica 2-3 RayadosRayados
Leagues Cup 2026SemifinalAmérica ¿-? Rayados¿?

*Se jugaron tres partidos

**Ganaron 4-2 en serie de penaltis

***Ganaron 3-0 en serie de penaltis

**Gana 5-4 en serie de penaltis

***Gana 3-1 en serie de penaltis

Estadísticas de las series de eliminación directa entre Rayados y América

CONCEPTOCANTIDAD
Series18
Ganadas por Rayados10
Ganadas por América8

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