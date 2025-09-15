Rayados recupera la cima general: vence de visita al Querétaro

Con gol de Berterame, Monterrey liga siete victorias en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, certamen en el cual La Pandilla es el primer lugar

Rayados conquistó este domingo su séptima victoria consecutiva en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y recuperó el superliderato de la Tabla General al vencer de visita por 1-0 a Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo de la Jornada 8.

Con gol de Germán Berterame al minuto del primer tiempo, Monterrey sumó tres puntos más para llegar a 21 y consolidarse en la cima del pelotón, gracias a siete juegos ganados, cero empates y una derrota, que fue ante Pachuca en la Jornada 1, en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa y por score de 3-0.

La Pandilla tiene 18 goles a favor y nueve en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

Los de la Sultana del Norte solo estuvieron unas horas en el segundo puesto de la clasificación general por la victoria de Cruz Azul ante los Tuzos, pero los del Cerro de La Silla le dijeron ‘con permiso’ a La Máquina y se fueron de nueva cuenta a la cima.

En la próxima fecha, el sábado venidero, los nuevoleoneses reciben al América a las 21:05 horas en el Estadio Monterrey.

Rayados y San Luis son los únicos clubes que no han igualado en este certamen.

Monterrey es el club con más victorias en esta campaña, con siete… y el segundo con más goles a favor, con 18, solo abajo del Toluca, que registra 19.