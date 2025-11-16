Rayados recuerda a 'Toño' de Nigris, a 16 años de su partida

Imágenes compartidas muestran El video muestra cómo aficionados ondeaban una bandera con el rostro del delantero, mientras soltaban globos blancos al aire

El Club de Fútbol Monterrey recordó al delantero Antonio "Toño" De Nigris a 16 años de su partida.

A través de redes sociales, el equipo regiomontano dedicó una imagen cuya leyenda dice:

"Antonio De Nigris por siempre. A 16 años de tu partida, honramos tu legado con gratitud y respeto".

Más tarde, el Club compartió un video en el que se muestra cómo la afición albiazul se despidió del jugador, luego de que perdió la vida por un problema cardíaco en 2009 cuando jugaba en Grecia.

El video muestra cómo los seguidores del club ondeaban una bandera con el rostro del delantero, mientras soltaban globos blancos al aire.

Después continúa con el gol de su hermano Aldo, quién anotó en el partido disputado contra el América en el estadio del Tecnológico. Esta anotación se concretó con la asistencia de Humberto "El Chupete" Suazo.