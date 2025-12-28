Info 7 Logo
Rayados realiza pruebas físicas previo al torneo de Clausura 2026

Por: Diana Leyva

27 Diciembre 2025, 11:34

Ante el reciente ingreso del defensa Alonso Aceves, los jugadores de la plantilla acudieron a realizarse los examenes correspondientes

Jugadores del Club de Futbol Monterrey acudieron a las instalaciones del Hospital Angeles la mañana de este sábado, para realizar las pruebas físicas y médicas ante el regreso de la Liga MX.

605812675_1395199855333676_684925884368640193_n.jpg

A través de redes sociales, el CFM compartió algunas de las imágenes de los jugadores como Stefan Medina, Óliver Torres y el recién incorporado, Alonso Aveces mientras se encontraban realizando dichos exámenes.

Calendario de Rayados para Clausura 2026

A continuación te presentamos la calendarización de los partidos agendados para el Monterrey durante el torneo de Clausura 2026. 

Calendario-Clausura-LIGA-MX-Rayados.jpg

El primer partido esta agendado como locales en el Estadio BBVA en contra del actual campeón, los Diablos Rojos del Toluca, el próximo 10 de enero a las 21:00 horas.

