Rayados realiza pruebas físicas previo al torneo de Clausura 2026

Ante el reciente ingreso del defensa Alonso Aceves, los jugadores de la plantilla acudieron a realizarse los examenes correspondientes

Jugadores del Club de Futbol Monterrey acudieron a las instalaciones del Hospital Angeles la mañana de este sábado, para realizar las pruebas físicas y médicas ante el regreso de la Liga MX.

A través de redes sociales, el CFM compartió algunas de las imágenes de los jugadores como Stefan Medina, Óliver Torres y el recién incorporado, Alonso Aveces mientras se encontraban realizando dichos exámenes.

Calendario de Rayados para Clausura 2026

A continuación te presentamos la calendarización de los partidos agendados para el Monterrey durante el torneo de Clausura 2026.

El primer partido esta agendado como locales en el Estadio BBVA en contra del actual campeón, los Diablos Rojos del Toluca, el próximo 10 de enero a las 21:00 horas.