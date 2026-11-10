Rayados quiere Liguilla; así va la Tabla General tras Jornada 16

El conjunto albiazul ocupa actualmente la décima posición con 21 puntos y tiene pendiente su encuentro de la Jornada 7 frente a Querétaro.

Rayados todavía tiene posibilidades de meterse a la Liguilla del Apertura 2026, pero su clasificación dependerá de lo que consiga en su partido pendiente contra Querétaro.

El Monterrey marcha en el décimo puesto con 21 puntos, aunque todavía tiene 90 minutos para intentar escalar posiciones y acercarse a los primeros ocho lugares.

La Jornada 16 dejó movimientos importantes en la tabla general. Cruz Azul aprovechó los tropiezos de América y Chivas para quedarse como líder en solitario con 32 unidades, mientras que las Águilas y el Guadalajara comparten el segundo y tercer puesto, respectivamente, con 30 puntos.

A falta de la última fecha, Rayados conserva opciones de clasificación y tiene en sus manos la posibilidad de sumar tres unidades que podrían colocarlo nuevamente en zona de Liguilla.

El conjunto albiazul ocupa actualmente la décima posición con 21 puntos y tiene pendiente su encuentro de la Jornada 7 frente a Querétaro, programado para el domingo 15 de noviembre.

Los Gallos Blancos también están involucrados en la pelea por la clasificación, pues aparecen en el lugar 12 con 20 unidades. Por ello, el enfrentamiento entre ambos equipos tendrá un peso importante en la definición de los últimos boletos.

Si Monterrey consigue la victoria, llegará a 24 puntos y tendrá posibilidades de escalar hasta los puestos de clasificación, aunque también deberá estar atento a los resultados de los equipos que tiene por delante.

En la parte alta, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda. Santos, León y Pachuca aparecen entre los ocho primeros, pero todavía deben cuidar sus posiciones ante los equipos que buscan alcanzarlos.

Así quedó la tabla general tras la Jornada 16

Después de 16 jornadas del Apertura 2026, Cruz Azul encabeza la clasificación, mientras que Monterrey permanece fuera de los puestos de Liguilla, a la espera de disputar su compromiso pendiente.

La clasificación quedó de la siguiente manera:

Cruz Azul: 32 puntos. América: 30 puntos. Chivas: 30 puntos. Toluca: 27 puntos. Atlas: 27 puntos. Santos: 25 puntos. León: 23 puntos. Pachuca: 22 puntos. Tijuana: 22 puntos. Monterrey: 21 puntos (partido pendiente). Pumas: 21 puntos. Querétaro: 20 puntos (partido pendiente). Puebla: 19 puntos (eliminado). Atlético de San Luis: 19 puntos (eliminado). Tigres: 15 puntos (eliminado). Atlante: 14 puntos (eliminado). Necaxa: 13 puntos (eliminado). Juárez: 11 puntos (eliminado).

Con los resultados de la Jornada 16, la parte alta de la clasificación quedó encabezada por Cruz Azul, mientras que América y Chivas tendrán que buscar una combinación favorable en la última jornada para recuperar el liderato.