Rayados presenta su jersey alternativo de la temporada 26/27

Las bases exigían conservar los elementos oficiales del uniforme, incluidos el escudo, los logotipos de la marca y los patrocinadores

La música norteña y la creatividad de la afición dieron origen al nuevo jersey alternativo de Rayados. El Club de Futbol Monterrey y PUMA presentaron este martes 20 de octubre “El Jersey de la Gente”, una camiseta que lleva las tradiciones regiomontanas al uniforme de la temporada 2026-2027.

La propuesta fue creada por un aficionado mediante la convocatoria que ambas instituciones lanzaron en enero para diseñar la indumentaria alternativa de Rayados y Rayadas. Bajo el mensaje “De la Afición a la cancha”, la campaña destaca la participación de quienes habitualmente acompañan al equipo desde la tribuna.

La música norteña inspira la nueva camiseta

El lanzamiento toma como referencia las tradiciones musicales arraigadas en Monterrey y su relación con la identidad de la afición albiazul. La presentación se realizó en Ciudad de México e incluyó una celebración temática y una canción dedicada al club.

PUMA también difundió una pieza promocional en sus redes sociales en la que destacó el origen del diseño y su conexión con la cultura local.

Un concurso abrió el diseño del uniforme a la afición

La convocatoria estuvo abierta del 9 al 22 de enero de 2026 y permitió que cada participante registrara hasta 10 propuestas. Un comité integrado por representantes de Monterrey y PUMA tendría a su cargo la selección, con criterios de creatividad, originalidad e identidad rayada.

Las bases exigían conservar los elementos oficiales del uniforme, incluidos el escudo, los logotipos de la marca y los patrocinadores. También prohibían utilizar gráficos protegidos por derechos de autor, recursos descargados de internet y elementos generados mediante inteligencia artificial.

El ejercicio representó la primera convocatoria de este tipo en la historia del club: una propuesta de la afición se convertiría en uniforme de competencia para los equipos varonil y femenil.

El ganador de la convocatoria fue el diseñador gráfico Juan Calderón, quien se encargó de poner su idea en la próxima jersey del conjunto albiazul varonil y femenil para la temporada Clausura 2027.

Precio y estreno en cancha, pendientes de precisar

Aunque la nueva camiseta ya fue presentada, en la información consultada no se pudo corroborar el precio oficial de sus distintas versiones ni el partido en el que será utilizada por primera vez.

Tampoco se confirmó mediante los canales del club o de PUMA el nombre del aficionado autor de la propuesta ganadora.