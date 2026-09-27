Rayados pone a prueba su reacción frente al Atlante

La Pandilla tiene una cita clave para demostrar que la reacción es real y que están listos para iniciar la remontada en el Apertura 2026

Monterrey abrirá este viernes la actividad de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 cuando visite al Atlante en el Estadio Azteca a las 19:00 horas, en un compromiso que representa una oportunidad importante para que los Rayados confirmen la mejoría mostrada en la fecha anterior y se mantengan en la pelea por los puestos de clasificación directa.

El equipo dirigido por Matías Almeyda llega al encuentro después de vencer 1-0 al campeón Cruz Azul en el Estadio BBVA, resultado que puso fin a una racha complicada y permitió a los regiomontanos recuperar terreno en la tabla general.

El único gol del encuentro fue obra de César Garza, en una actuación que devolvió confianza a una escuadra que había sumado apenas un punto en sus tres compromisos previos de Liga MX.

La actualidad de Rayados ha estado marcada por la irregularidad. Después de un arranque prometedor en el Apertura 2026, el conjunto albiazul alternó actuaciones destacadas con resultados decepcionantes.

En sus más recientes encuentros de liga empató sin goles el Clásico Regio ante Tigres, cayó frente al Atlético de San Luis y León, pero también registró una goleada sobre FC Juárez y ahora llega fortalecido tras imponerse a Cruz Azul.

De cara al duelo frente a los Potros de Hierro, Monterrey ocupa la décima posición de la clasificación con 13 puntos, por lo que cada jornada comienza a ser relevante en la lucha por escalar posiciones y evitar rezagarse en la carrera por la liguilla.

Además, el calendario para los regiomontanos luce exigente en el cierre del torneo, por lo que sumar como visitante será fundamental en sus aspiraciones.

Recupera elementos, pero también presenta ausencias

En el apartado individual, Rayados mantiene como referentes ofensivos a elementos como Jesús Corona, Óliver Torres y Hugo Cuypers (Lucas Ocampos no viajó por una lesión muscular), mientras que el regreso de futbolistas como Diego Rossi y Carlos Salcedo representa una noticia positiva para Almeyda.

Sin embargo, el club también afronta ausencias derivadas de la convocatoria de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán con la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA.

Del otro lado estará un Atlante que ha demostrado capacidad para competir pese a encontrarse en la parte baja de la tabla. La escuadra dirigida por Miguel Herrera ha conseguido resultados destacados ante algunos equipos considerados favoritos, por lo que Monterrey no deberá confiarse en su visita a la capital del país.

Con el impulso anímico que significó derrotar al campeón vigente y la necesidad de seguir escalando posiciones, Rayados llega a la jornada 10 obligado a confirmar que el triunfo sobre Cruz Azul fue el inicio de una recuperación y no solamente un respiro momentáneo en un torneo donde la regularidad continúa siendo su principal asignatura pendiente.