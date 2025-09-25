Rayados pierde racha de 8 juegos y cae 6-2 ante Toluca

Monterrey vio rota su racha en la Liga MX tras caer 6-2 ante Toluca, pese a iniciar ganando; ‘Paulinho’ y Nicolás Castro lideraron la remontada.

Anoche le llovió a Rayados… pero no por el aguacero que cayó en Toluca, sino porque vio rota su racha de ocho juegos seguidos sin perder en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al perder por 6-2 ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México.

Monterrey registra su segunda derrota de la campaña; la anterior fue en la Jornada 1 al sucumbir por 3-0 ante Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, el pasado domingo 13 de julio de este año.

Lo increíble es que La Pandilla tomó ventaja de 1-0 en el marcador con gol de Germán Berterame al minuto 10… y minutos más tarde, al 19’, tuvo la oportunidad de irse más arriba en el score, pero Sergio Ramos falló un penalti al ejecutarlo ‘a lo Panenka’ y dejar el balón en las manos del arquero enrayado Hugo González.

Y bien dicen que: “El que perdona, pierde”… y enseguida vino la reacción del Campeón con tantos de Jesús Angulo (al 23’), ‘Paulinho’ (al 25’) y Nicolás Castro (al 34’) para ‘darle la vuelta a la tortilla’ e irse arriba 3-1.

Los regios se acercaron 3-2 con golazo de cabeza de Óliver Torres (al 39’)… pero solo se acercaron, ya que ni siquiera pudieron igualar a los escarlatas, que sellaron la victoria con tantos de ‘Paulinho’ (al 40’ y 52’, para completar el hat-trick) y otro pepinillo más de Castro (al 62’, para el doblete).

El sábado, los dirigidos por Doménec Torrent reciben al Santos Laguna a las 19:00 horas en el ‘Gigante de acero’, en batalla de la Fecha 11 del actual certamen de la Primera División del futbol mexicano.

Mientras que el cuadro que comanda Antonio Mohamed recibe al Mazatlán en ‘La Bombonera’ en el mismo día y hora.