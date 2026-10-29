Rayados pierde a Almeyda y Orbelín ante Xolos por sanción

El mediocampista recibió la tarjeta roja por una falta sobre Kevin Castañeda, mientras que el entrenador fue sancionado por reclamar al árbitro Víctor Cáceres.

Monterrey tendrá dos ausencias para su próximo compromiso del Apertura 2026. Matías Almeyda y Orbelín Pineda no podrán estar en el partido contra Tijuana, correspondiente a la Jornada 15, luego de recibir tarjeta roja en la derrota por 1-0 frente a Chivas.

La Comisión Disciplinaria determinó que tanto el director técnico como el mediocampista deberán cumplir un partido de suspensión.

Orbelín fue expulsado por una falta sobre Castañeda

Pineda recibió la tarjeta roja durante la recta final del partido ante el Guadalajara, después de derribar a Kevin Castañeda cerca del área de Rayados.

El árbitro consideró que la acción impidió una oportunidad manifiesta de gol y expulsó al mediocampista, quien ahora deberá cumplir la sanción antes de volver a la actividad con el conjunto regiomontano.

La derrota ante Chivas se definió por 1-0, con un gol de Roberto “Piojo” Alvarado para el equipo rojiblanco.

Almeyda vio la roja por reclamar al árbitro

En el caso del entrenador, la expulsión llegó después del silbatazo final. Almeyda se dirigió hacia el terreno de juego para hablar con el árbitro Víctor Alfonso Cáceres, pero terminó recibiendo la tarjeta roja por protestar sus decisiones.

¿Cuándo juega Monterrey contra Xolos?

Rayados recibirá a la escuadra de Sebastián Abreu el sábado 31 de octubre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el "Gigante de Acero".