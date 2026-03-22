Rayados pierde 2-3 ante Chivas, teniendo una reacción muy tardia

Monterrey cayó 3-2 ante Chivas tras recibir tres goles en el complemento y pese a descontar en el cierre del partido en la jornada 12 del Clausura 2026.

Ante 48,853 aficionados que se dieron cita en el ‘Gigante de acero’ esta noche y vieron como los Rayados del Monterrey perdieron 3-2 con las Chivas del Guadalajara; en duelo deportivo correspondiente a la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026. Las anotaciones por parte del Monterrey corrieron a cargo de Uros Djurdjevic y Ricardo Chávez, mientras que por el ‘Rebaño sagrado’ fueron obra de Armando González, José Castillo y Bryan González.

Los del Monterrey jugarán nuevamente en su cancha, cuando reciban al Atlético de San Luis, en duelo a celebrarse el sábado 4 de Abril de 2026 en punto de las 17:00 horas.

Chivas: la que tuvo, la metió

Una tarde calurosa es la que se vivía en el ‘Gigante de acero’, en el rectángulo verde de ciudad Guadalupe se dejaban sentir a todo su esplendor 32ºC. Luego de a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx, el Juez Central chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández quien, al hacer sonar su silbato se dio inicio al duelo entre los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla y las Chivas, correspondiente a la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026.

Los dirigidos por el argentino Nicolás Gabriel Sánchez se presentaron ante su afición con una formación en el terreno de juego de 5-3-2, por su parte los comandados por el pampero Gabriel Milito plantó a sus pupilos en el campo con un 3-4-2-1. Los primeros minutos fueron ‘de tanteo’, como se denominaba en antiguo, pero, con una ligera ventaja por parte de la localía, que se hacía presente en el marco encomendado a José Rangel.

Fue a los 17’ minutos de acción cuando Ángel Sepúlveda se interna por la banda y envía con ventaja que conecta de pierna derecha Armando González, para dejar sin oportunidad al cancerbero Luis Cárdenas y concretar el 1-0 en favor del ‘Rebaño Sagrado’.

Esta anotación cayó ‘como balde de agua fría’ para los del Monterrey, que buscaron a toda costa igualar la pizarra, con llegadas por los costados, centros a la zona caliente del área enemiga, tiros de media distancia y cobros de tiros de esquina; fue la forma en que buscaron inquietar la meta defendida por el ‘Tala’ Rangel.

Por instantes, la batalla se volvió un duelo de alternativas en su dominio, además de lo ríspido que se puso en la disputa del balón, donde tanto albiazules como rojiblancos no regalaban ni un centímetro del terreno de juego a su rival.

El nazareno Cáceres Hernández decretó tres minutos de compensación en la contienda y al concluir el tiempo añadido, se decretó el final de la primera parte de este encuentro y el abucheo en la tribuna.

Solamente hubo un equipo en la cancha

Para la segunda mitad de la batalla, tanto la localía como la visita saltaron al terreno de juego con los mismos hombres en el campo, en la búsqueda de generar una propuesta que presentara mayor peligro en el arco de su rival deportivo. Con un ‘Rebaño sagrado’ bien plantado en el terreno de juego y un equipo de Monterrey con la necesidad de cosechar puntos.

En el amanecer de la parte complementaria, justo cuando las pantallas del Estadio BBVA señalaban los 46’ minutos de acción, una mala salida de la zaga del Monterrey fue aprovechada por el defensa José Castillo Pérez que, dispara de pierna derecha desde linderos del área y poner el 2-0 a su favor, dejando sin oportunidad al ‘Mochis’ Cárdenas.

El 3-0 en favor del cuadro tapatío llegó a los 54’ minutos, cuando posterior al cobro de un tiro de esquina y una triangulación entre Omar Govea que cede la pelota a Richard Ledezma, mismo que asiste a Bryan González, el cual remata con la pierna izquierda desde fuera del área, dejando al cancerbero Luis Cárdenas sin oportunidad para evitar la anotación.

Los del Monterrey ajustaron su cuadro en la búsqueda de acercarse en el marcador, pero sus intentos fueron estériles, ya que los de la Perla de Occidente se encontraban bien plantados en su parte baja y a través de pases a profundidad, ponían en peligro la cabaña defendida por el ‘Mochis’ Cárdenas, que, dicho sea de paso, vistió un atuendo en color celeste en su totalidad.

‘La de gajos’ pudo besar las redes de la portería del ‘Tala’ Rangel a los 88’ de acción por obra de Uros Djurdjevic, quien remató de derecha desde el centro del área, para el 3-1.

Luego de consumirse los 90’ el Juez Central Víctor Alfonso Cáceres Hernández consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro. El 3-2 lo hizo Ricardo Chávez a los 90+2 con un remate a quemarropa de pierna derecha. Y a los 90+4 se decreta la pena máxima, el cobro desde los once pasos lo realiza Uros Djurdjevic, errando su disparo que es atajado por el ‘Tala’ Rangel.

Luego de la falla del penal, se pudo escuchar el silbatazo final emitido por el Árbitro Central y nuevamente el abucheo del respetable.