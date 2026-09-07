Rayados pierde 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup

El cuadro dirigido por Matias Almeyda no pudo imponerse ante el conjunto chorizero y cayó en la Final de la Leagues Cup 2026 con goles de Alexis Vega y Helinho

Rayados no pudo cortar la sequía.

Este domingo, el conjunto regiomontano se quedó corto en la final de la Leagues Cup y perdió ante Toluca por marcador de 2-0, en un encuentro donde poco y nada pudieron hacer ante un Toluca superior de principio a fin.

Los goles del cuadro chorizero estuvieron a cargo de Alexis Vega y Helinho.

Pese a la derrota, Monterrey, al ser uno de los finalistas, aseguró su boleto a la Concachampions de 2027. Mismo caso que León, quienes, pese a no ganar el torneo ni llegar a la final, al ser el ganador del partido por el tercer puesto, también aseguraron su participación.

Minuto a minuto

Termina el partido

Toluca es campeón de la Leagues Cup 2026

Minuto 90

Se agregan seis minutos

Minuto 71

Gol del Toluca, que se pone arriba 2-0 con gol de Helinho

Minuto 59

Rayados pisa con peligro el área del Toluca, pero sigue sin horadar el arco choricero

Minuto 50

Federico Viñas, del Toluca, deja ir la oportunidad de incrementar la ventaja del Toluca

Inicia el segundo tiempo

Monterrey busca el empate y la remontada para asegurar el título; de haber igualada tras los 90 minutos reglamentarios habrá serie de penaltis.

Finaliza el primer tiempo

Tras 45 minutos reglamentarios, Rayados sigue abajo 1-0 en el marcador ante Toluca



Minuto 25

Toluca sigue en busca de incrementar la ventaja, mientras que La Pandilla intenta emparejar los cartones.

Minuto 13

Amonestan a Orbelín Pineda, de Rayados, que presiona ya que está en busca del empate

Minuto 4

Gol del Toluca, 1-0… gracias a la diana de Alexis Vega

Minuto 2

Tiro directo para Rayados, pero la jugada no termina en gol

Minuto 1

Amonestan a Federico Pereyra del Toluca por codazo a Lucas Ocampos a los 20 segundos

Inicia el primer tiempo

Rayados / Toluca mueve la pelota para los primeros 45 minutos

Va Rayados por otro título ante Toluca tras cinco años de sequía

El Club de Futbol Monterrey Rayados nació en 1945… y en 41 años ha conquistado varios títulos de torneos oficiales.

Y para no perder la costumbre, La Pandilla va hoy domingo por otro cetro en el balompié profesional.

Los albiazules se miden hoy domingo a partir de las 19:15 horas, tiempo de Monterrey, a los Diablos Rojos del Toluca en la Final de la Leagues Cup 2026, en la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en territorio estadounidense.

Conoce los títulos que ha conseguido Rayados

A nivel nacional

En Primera División , los blanquiazules registran cinco galardones, conquistados en los torneos México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019.

, los blanquiazules registran cinco galardones, conquistados en los torneos México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019. En Copa México o Copa MX , los del Cerro de La Silla se han coronado en las ediciones de 1991-1992, Apertura 2017 y 2019-2020.

, los del Cerro de La Silla se han coronado en las ediciones de 1991-1992, Apertura 2017 y 2019-2020. En la Segunda División alzaron el cetro en las Temporadas de 1955-1956 y 1959-1960.

alzaron el cetro en las Temporadas de 1955-1956 y 1959-1960. En el circuito de ascenso también se coronaron en el Campeón de Campeones de la Segunda División de México en 1959-1960.

A nivel internacional

En 2010 ganaron los de Nuevo León el Torneo Interliga .

. La Copa de Campeones de la Concacaf la conquistaron cinco veces, en las ediciones de 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019 y 2021.

la conquistaron cinco veces, en las ediciones de 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019 y 2021. La Recopa de la Concacaf se la llevaron a casa en 1993.

Con ello, los de azul y blanco registran 18 títulos oficiales en la vitrina.

A romper el ayuno

Monterrey no conquista un cetro en un torneo oficial desde hace cinco años, luego de coronarse por última ocasión el jueves 28 de octubre de 2021 al vencer a las Águilas del América en la serie por el galardón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2021, en el “Gigante de Acero”.