Rayados no sabe lo que es perder contra Puebla, rival en turno

Monterrey enfrenta a 'La Franja', rival ante el cual registra ocho victorias, seis empates y solamente una derrota en sus últimas 15 confrontaciones

Este miércoles La Franja recibe a los Rayados en el Estadio Cuauthémoc a las 19:00 horas. Ambos equipos necesitan de una victoria para poder escalar puestos y así mantener sus posibilidades de clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

Pero hay una buena noticia para el Monterrey, y es que, ha sido muy superior al Puebla en los últimos 15 partidos disputados entre sí. Ocho victorias, seis empates y solamente una derrota, es la estadística lapidaria que confirma el dominio regiomontano.

Aunque, ojo, de visitante en esta presente campaña los Rayados no han contado con buenos números, ya que solamente han conseguido una victoria en cinco partidos.

Actualidad favorece a Rayados

Por otro lado, Rayados viene de conseguir un gran triunfo en su último partido ante Pachuca, donde sufrieron como locales, pero se llevaron los tres puntos. Tras esa victoria el Monterrey se volvió a meter en puestos de Liguilla, ocupando el octavo lugar de la competencia.

Puebla ha batallado en sus últimos cinco partidos de Liga, solamente ha encontrado el fondo de la red en dos ocasiones y no tiene ninguna victoria a su favor. Actualmente se posicionan en el puesto doce de la tabla general con dieciséis puntos, uno por debajo de La Pandilla.

Preocupa la regla de menores

Con seis partidos todavía por disputarse para el conjunto de Almeyda, el total de minutos con el que cuentan en la Regla de Menores es de 570 minutos, restando todavía 600 para cumplir de los 1170 establecidos por la Liga MX. Jóvenes canteranos como Cesar Garza que se ha hecho de la titularidad en el mediocampo y el recién debutante Paxon Ruffin son quienes más suenan para poder seguir acumulando minutos para los albiazules.