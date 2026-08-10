Rayados mantiene viva su esperanza en la Leagues Cup

Con gol agónico de Diego Rossi al minuto 89, Rayados vence 2-1 al Inter Miami y revive sus esperanzas en la Leagues Cup.

Rayados se negó a morir en la Leagues Cup. Cuando el empate ante Inter Miami parecía dejar al Monterrey al borde de la eliminación, Diego Rossi apareció al minuto 89 para marcar el gol del triunfo y mantener con vida al equipo dirigido por Matías Almeyda.

La victoria llegó en una noche marcada por la ausencia de Lionel Messi, quien no acompañó al conjunto de Florida tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Monterrey comenzó el encuentro con la intención de aprovechar los espacios por las bandas. Al minuto 24, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona mandó un centro desde la izquierda hacia el segundo palo, donde apareció Diego Rossi, aunque el uruguayo no consiguió darle dirección de gol y el balón terminó en las manos del arquero de Miami.

Inter Miami respondió al 32’ y abrió el marcador. Rossi perdió el balón en una zona comprometida y Rodrigo de Paul aprovechó para sacar un espectacular disparo que terminó en el fondo de las redes. El argentino celebró mostrando la camiseta de Lionel Messi, en un gesto dedicado al capitán ausente.

Rayados reaccionó y comenzó a generar peligro. Tecatito protagonizó una gran jugada por la banda, se quitó a un par de rivales y retrasó el balón para la llegada de Orbelín Pineda. El mediocampista sacó un potente disparo, pero el arquero Rocco Ríos respondió con una gran atajada para evitar el empate.

Poco después, Orbelín volvió a aparecer, ahora con un remate de cabeza que buscaba el segundo palo. El guardameta de Miami nuevamente estuvo atento y mantuvo la ventaja de su equipo.

Al inicio del complemento llegó la recompensa para Monterrey. Un mal rechace del portero dejó el balón dentro del área chica y Hugo Cuypers aprovechó para empujarlo con la pierna derecha y poner el 1-1.

El empate modificó el escenario y obligó a Matías Almeyda a mover sus piezas en busca del triunfo. El técnico argentino dio entrada a hombres importantes en ataque, entre ellos Fidel Ambriz y Omar Gálvez.

Al 68’, Gálvez encabezó un contragolpe y, cerca del último tercio del campo, abrió el balón hacia la izquierda para encontrar a Diego Rossi. El uruguayo quedó en una posición inmejorable, pero su remate fue defectuoso y dejó escapar una clara oportunidad.

Al 76’, Almeyda volvió a modificar su equipo con los ingresos de Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga. Rayados ganó control de la pelota, adelantó líneas y comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rival.

La recompensa llegó al minuto 89. Diego Rossi apareció nuevamente, pero esta vez no perdonó. El uruguayo recibió el balón y definió con precisión para marcar el 2-1, desatar la celebración regiomontana y darle al Monterrey una victoria agónica.

Rayados sobrevivió en Miami y consiguió tres puntos de oro. Ahora, el equipo de Matías Almeyda viajará a Nashville con la obligación de buscar otro triunfo que le permita asegurar su boleto a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Cuando todo parecía perdido, Diego Rossi apareció para mantener con vida a La Pandilla.