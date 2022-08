Rayados logra de nuevo el liderazgo en la tabla

Los albiazules, luego de un primer tiempo peligroso, lograron remontar el partido y posicionarse como el máximo líder del Torneo Apertura 2022

Por: Edson López

agosto, 12, 2022 20:19

Los regiomontanos se darán cita a las 21:00 hrs en el estadio Victoria, para enfrentarse contra los Rayos rojos del Necaxa.

El partido para el Monterrey supone una oportunidad para volverse a posicionar como el líder de la tabla, siendo hasta el momento, el máximo goleador del Torneo apertura 2022.

Por su parte, Necaxa tiene el lugar número 5 en la tabla general con 12 puntos, y de ganar el encuentro, podría llegar a emparejar a los dos equipos regiomontanos.

Los regiomontanos están conscientes de la importancia del partido y no piensan dar tregua alguna, además de venir de uno de los encuentros más intensos contra León, donde anotaron la abrumadora cantidad de 5 goles a su rival, no solo siendo el maximo goleador, si no que se ha coronado como el ataque mas fuerte de la Liga Mx.

El Necaxa tendrá que aprovechar estar en su terreno para lograr contender a los albiazules y tener oportunidades de gol en la portería visitante.

Alineación

Rayados

Necaxa

Partido

Los albiazules se vuelven a colocar en la cima de la tabla con 19 puntos luego de dominar al Necaxa con un 2-1 en el Estadio Victoria.

El partido arrancó con fuerza con ambos conjuntos buscando abrir el marcador, con un Rayados que nuevamente demuestra porque es el ataque más fuerte del torneo.

Aunque esté despliegue de ofensiva no les puso la balanza de su lado pues serían los Rayos los que anotaría el primer gol al minuto 37’, cortesía de Bryan Garnica.

Al paso de los minutos, Monterrey pudo haber igualado el marcador antes de terminar la primera mitad, sin embargo y tras revisar un posible penal a favor de Rayados, el árbitro dictaminó que no había ninguna penalización

Ya para la segunda mitad, La Pandilla arrancó renovado, pues al minuto 55 lograron igualar al Necaxa tras una buena anotación de parte de Rodrigo Aguirre.

¡¡¡G???LAZO!!! Rodrigo Aguirre definió de gran manera e igualó el partido.



Necaxa 1-1 Rayados#LigaBBVAMX ? #CreandoOportunidades pic.twitter.com/VCdFw1V0b8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 13, 2022

La mala suerte caería sobre los del Necaxa luego de que se les anulara un gol tras una falta sobre el arquero al minuto 63.

La remontada de los Rayados llegó al 76' con la increíble anotación de Alfonso González desde fuera del área, sellando de esta manera el encuentro con un contundente 2-1.

