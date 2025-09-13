Rayados hace oficial la contratación de Anthony Martial

El delantero francés, quien firmó un contrato por dos años, llega como refuerzo al conjunto del Monterrey para este Apertura 2025

El Club de Futbol Monterrey confirmó este viernes la incorporación del delantero francés Anthony Martial, quien firmó un contrato definitivo hasta 2027, con opción a un año más.

Con su llegada, se convierte en el primer jugador francés en vestir la camiseta albiazul.

Nacido en Massy, Francia, Martial debutó en 2013 con el Olympique Lyon, y poco después se consolidó en el AS Mónaco, donde marcó 15 goles en 70 partidos.

Su explosión lo llevó al Manchester United en 2015, donde disputó 317 partidos, anotó 90 goles y levantó múltiples títulos, entre ellos la UEFA Europa League, dos FA Cup, dos EFL Cup y la Community Shield.

En 2015 recibió el Golden Boy, premio al mejor futbolista joven de Europa, compartiendo lista con estrellas como Messi, Mbappé, Haaland y Bellingham.

Además de su paso por Inglaterra, jugó cedido en el Sevilla FC y más tarde en el AEK Atenas, donde firmó 9 goles y 2 asistencias en la última temporada.

Con la selección francesa acumula 30 partidos y 2 goles, siendo campeón de la UEFA Nations League 2020-21 y subcampeón de la Euro 2016.

Martial llega a Monterrey con la misión de potenciar el ataque del equipo y aportar su velocidad, técnica y capacidad de definición en momentos clave.

Por su parte, la directiva destacó que su experiencia en las mejores ligas de Europa será vital para alcanzar los objetivos del club.