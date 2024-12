 Rayados golea al Atlético de San Luis 5-1 y va a la final

En punto de las 20:00 horas, el Estadio BBVA albergará la batalla entre los Rayados del Monterrey y el Atlético de San Luis; correspondiente a la fase de semifinales de vuelta del Torneo de Apertura 2024 en la Liga Mx.

Los pupilos del español Domenec Torrent se impusieron 2-1 el pasado miércoles en el partido de ida a los comandados por Martin Demichelis, en el Estadio Alfonso Lastras. Con anotaciones por parte de los del ‘Atleti’ de Leonardo Bonatini y Ricardo Chávez, mientras que descontó por los de la ‘Pandilla’ del Monterrey Germán Berterame.

Para la escuadra del ‘Micho’ Demichelis solamente el triunfo los llevaría a disputar su décima final desde que se instauraron los torneos cortos. Por su parte, la victoria y el empate en el partido de vuelta, le permitiría a los pupilos de Torrent, quien por cierto fuese auxiliar por una larga etapa de Pep Guardiola, clasificar a su primera final desde su llegada a tierras potosinas.

Así llegan a la antesala de la final

Los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla están disputando su Semifinal 18 desde que se instauraron los torneos cortos. En nueve de ellas avanzó a la Final, levantando el gallardete que lo acreditaba como monarca de la Liga Mx en cuatro ocasiones y en las otras ocho se quedó en la orilla. Las últimas tres Semifinales que jugó fueron eliminados por Pachuca, Tigres y Cruz Azul.

Un dato por destacar es que, cuando Rayados pierde el juego de ida de la fase de Semifinales, el equipo no es campeón. Este comportamiento se tuvo en los Torneos de Apertura 2005 y Clausura 2008 donde avanzó a la Final y no levantó la copa, también en las campañas de Apertura 2014 y 2022 no les alcanzó para disputar a la última ronda.

En esta ocasión, el buen trabajo que ha presentado Martín Gaston Demichelis, denota que, en 15 duelos dirigidos desde su llegada al timón, solo ha visto perder a su equipo en cuatro ocasiones. Aunado a que sus planteamientos son netamente ofensivos y con diversas variables dentro del rectángulo verde.

Mientras que los de San Luis Potosí llegan por segunda ocasión en un año a la instancia de Semifinales, las únicas en su historia bajo este multiverso; en el Apertura 2023 se enfrentó a las ‘Águilas’ del América, escuadra que los eliminó tras vencerlos con un marcador global de 5-2.

Para este Torneo, los ‘potosinos’ tienen la ilusión de refrendar la hegemonía que tienen ante los ‘regios’ en Liguilla y echarlos de nueva cuenta de la fiesta grande. Tal como lo realizaron en la fase de Repechaje del Clausura 2022, donde en serie de penales los vencieron 5-3; además, en los Cuartos de Final del Apertura 2023, el global les favoreció 2-1 y le repitieron la dosis en ambas ocasiones en el ‘Gigante’ de acero.

MINUTO A MINUTO:

Se acabó... Rayados va a la Final

Rayados 5-1 San Luis

Global: 6-3, favor Rayados

La pandilla espera a América o Cruz Azul

Golazo de Rayados

Minuto 90

Rayados 5-1 Atlético de San Luis

Brandon Vázquez, con disparo potente, entrando al área.

Otro gol de Rayados

Minuto 84

Rayados 4-1 Atlético de San Luis

(Global: 5-3, favor Rayados)

Golazo de Óliver Torres.

Gol del San Luis

Minuto 74

Rayados 2-1 Atlético de San Luis

(Global: 3-3)

Sebastien Salles-Lamonge anota de penal.

Otro gol de Rayados

Minuto 51

Rayados 2-0 Atlético de San Luis

(Global: 3-2, favor Rayados)

Germán Berterame, al aprovechar un rechace del portero, a disparo de Sergio Canales.

Gol de Rayados

Rayados 1-0 Atlético de San Luis

(Global: 2-2)

Óliver Torres marca con tiro raso adentro del área, al aprovechar un rechace defensivo.

Arranca el segundo tiempo

Rayados 0-0 Atlético de San Luis

(Global: 2-1, favor San Luis)

Monterrey debe ganar esta noche, por cualquier marcador, para avanzar a la Final.

Finaliza el primer tiempo

Rayados 0-0 Atlético de San Luis

(Global: 2-1, favor San Luis)

La falta de puntería y la buena intervención del portero potosino, Rayados sigue sin marcar gol.

Minuto 30

Rayados 0-0 Atlético de San Luis

(Global: 2-1, favor San Luis)

Rayados sigue llegando al área rival, pero San Luis ya se atreve un poco más y comienza a generar llegadas al arco regio.

Minuto 10

Rayados 0-0 Atlético de San Luis

(Global: 2-1, favor San Luis)

Arranca el juego con Rayados volcado sobre el arco potosino en busca del gol de la quiniela.

