Rayados enciende las alarmas por los minutos de menor

A lo largo del semestre, los albiazules sumaron apenas 376 minutos de menor, lejísimos de los 1170 que tienen que registrar para poder cumplir con la regla

El Apertura 2026 ya está a más de la mitad de la Fase Regular y a lo largo de estas jornadas han llegado varios dolores de cabeza para Rayados, que no ha encontrado su mejor forma, pues marcha en el décimo puesto.

Desafortunadamente para ellos, el riesgo de quedarse fuera de la Liguilla nuevamente no es el mayor de sus problemas, sino los poquísimos minutos de menor que tiene el equipo de Matías Almeyda.

A lo largo de todo el semestre, los albiazules sumaron apenas 376 minutos de menor, lejísimos de los 1170 que tienen que registrar para poder cumplir con la regla establecida por la FMF.

Ellos son los que han aportado

Solamente cuatro jugadores han sumado minutos para la causa: el que más ha aportado es César Garza con 156; le sigue Íker Fimbres con 103, Omar Gálvez con 89 y Aldo Patricio de Nigris con apenas 28.

Con estos 376 minutos, el club todavía tiene pendientes por cumplir más de 794, los cuales deberá cubrir en apenas ocho partidos donde enfrentará a rivales complicados y con poco margen de maniobra, pues perder puntos a partir de ahora saldrá más caro.

Para que Rayados cumpla con la regla, necesita que los cuatro elementos que ya le dieron minutos disputen al menos 199 minutos cada uno.

¿Qué pasa si Rayados no cumple?

En caso de que, por cualquier cosa, el Monterrey no sume los 1170 minutos, será sancionado con tres puntos, los cuales podrían dejarlos fuera de una eventual pelea por la Liguilla.