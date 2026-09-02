Rayados encara Leagues Cup ¿Llegará presionado al Clásico?

El conjunto de Matías Almeyda afronta semanas decisivas, con la posibilidad de pelear por un título internacional mientras busca recuperar el paso en Liga MX

América y Rayados de Monterrey protagonizarán una semifinal de alto calibre en la Leagues Cup 2026, en un duelo que enfrentará a dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX por un boleto a la gran final del certamen.

El encuentro se disputará este miércoles a las 21:30 horas en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, casa del LA Galaxy.

El choque entre azulcremas y albiazules forma parte de unas semifinales históricas, ya que por primera vez los cuatro equipos clasificados a esta instancia pertenecen a la Liga MX. Del otro lado de la llave, Toluca y León definirán al segundo finalista.

Rayados selló su clasificación luego de vencer 2-1 al Chicago Fire. El equipo de Matías Almeyda también superó durante el certamen al Inter Miami y al Nashville SC, consolidándose como uno de los candidatos al título.

La escuadra regiomontana buscará alcanzar una nueva final internacional y repetir el éxito obtenido frente al América en la final de la Concacaf Champions League 2021, la única ocasión en que ambos clubes se enfrentaron en una instancia decisiva a nivel de Concacaf.

El ganador avanzará a la final de la Leagues Cup, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer lugar. Ambos encuentros están programados para el domingo 6 de septiembre.

El panorama de la Pandilla de Almeyda

Tras la derrota en casa ante San Luis el pasado fin de semana, el conjunto albiazul sumó su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2026 (tercera del torneo), estancándose en nueve puntos para situarse en la novena posición de la tabla general.

Cabe destacar que, tras sus próximos dos compromisos en Leagues Cup, su siguiente rival en Liga MX será Tigres en lo que será la edición 143 del Clásico, el 12 de septiembre en el “Gigante de Acero”.

Previo a esta cita, los felinos enfrentarán en casa al Necaxa en duelo de la jornada 7. Rayados no tendrá actividad en esta fecha luego de que se anunciara la reprogramación de partidos para los equipos que aún participan en el torneo binacional.

En caso de que la “U” logre el triunfo frente a Rayos llegará a 8 puntos, y en el derbi regio estaría con la posibilidad de empatar o incluso superar en puntos al Monterrey, lo que aumentaría la presión para la Pandilla.

Próximos compromisos de Rayados

Leagues Cup 2026

2 de septiembre: América vs. Rayados, semifinal, Dignity Health Sports Park, Carson, California.

6 de septiembre: Final o partido por el tercer lugar de la Leagues Cup, según el resultado ante América.

Liga MX Apertura 2026

Reprogramado: Querétaro vs. Monterrey

12 de septiembre: Monterrey vs. Tigres

19 de septiembre: Monterrey vs. Cruz Azul