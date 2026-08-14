Rayados, en espera de un milagro para avanzar en Leagues Cup

El cuadro de Matías Almeyda espera una combinación matemática de los resultados de América y Cruz Azul para saber si se queda con el boleto a cuartos de final

Rayados de Monterrey mantiene una posibilidad de avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, pero su clasificación ya no depende únicamente de lo que hizo en la cancha.

El conjunto regiomontano remontó ante Nashville y llegó a seis puntos, con una diferencia de goles de +1, resultado que lo mantiene con opciones de colarse entre los ocho mejores del torneo.

La fase de grupos llega a su cierre este jueves con los partidos que definirán su futuro.

Dos resultados pueden darle el boleto

Rayados necesita que se presente alguno de estos escenarios:

América debe perder por cuatro goles o más ante Austin FC . Las Águilas llegan con seis puntos y una diferencia de +4 , por lo que una derrota amplia permitiría a Monterrey superarlas.

debe perder por cuatro goles o más ante . Las Águilas llegan con seis puntos y una diferencia de , por lo que una derrota amplia permitiría a Monterrey superarlas. Cruz Azul debe perder ante Chicago Fire. Si la Máquina cae por dos goles, Rayados avanzaría por diferencia de goles. Si pierde por uno, ambos quedarían con +1 y entraría en juego el siguiente criterio: los goles anotados. En ese escenario, Monterrey también necesita que Cruz Azul no marque dos o más goles.

América disputará su partido contra Austin FC a las 18:30 horas, mientras que Cruz Azul se medirá ante Chicago Fire a las 19:00, tiempo del centro de México.

La combinación más favorable para Monterrey parece estar en el encuentro de Cruz Azul, ya que Chicago Fire también llega con seis puntos y pelea por uno de los lugares disponibles de la MLS.

Rayados llegó a dicha situación después de una remontada de último minuto sobre Nashville.

El equipo dirigido por Matías Almeyda comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó con los goles de Orbelín Pineda y Hugo Cuypers, este último en los minutos finales, para quedarse con una victoria que le permitió alcanzar los seis puntos.

Pese al triunfo, Monterrey terminó en el quinto lugar entre los equipos de la Liga MX y necesitó que se abrieran otras combinaciones para mantener sus posibilidades.

Así funciona el pase a cuartos

La Leagues Cup otorga ocho boletos a los Cuartos de Final, en donde avanzan los cuatro mejores clubes de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX.

Por ahora, América y Cruz Azul tienen seis puntos, pero parten con mejores diferencias de goles que Rayados: +4 para las Águilas y +2 para los celestes, frente al +1 de Monterrey.

Por ello, el equipo regiomontano deberá esperar los resultados de ambos encuentros para saber si consigue uno de los últimos boletos a la siguiente ronda.