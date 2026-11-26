El gran protagonista de la noche fue el portero de La Pandilla, Luis “El Mochis” Cárdenas, quien se convirtió en una auténtica muralla

Pese a jugar con 10 hombres durante 79 minutos, por la expulsión del defensa Ricardo Chávez al minuto 11 del primer tiempo, Rayados rescata empate sin goles ante América en la cancha del “Gigante de Acero”, en el juego de Ida de Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La batalla de Vuelta será el sábado a las 21:10 horas en la grama del Estadio Azteca, escenario en el que Monterrey debe ganar por cualquier marcador para avanzar a la Semifinal, fase a la que las Águilas pueden llegar con una igualada en el segundo capítulo de la serie, ya que el empate global les da el boleto a la antesala de la Gran Final por el criterio de desempate de mejor posición en la Tabla General al final de la fase regular.

El gran protagonista de la noche fue el portero de La Pandilla, Luis “El Mochis” Cárdenas, quien se convirtió en una auténtica muralla bajo los tres postes para mantener con vida a La Pandilla en una serie que ahora tendrá su desenlace en la Ciudad de México.

La expulsión de Ricardo Chávez condiciona a Rayados

El encuentro comenzó con intensidad, pero el panorama se complicó muy temprano para los regiomontanos.

Apenas al minuto 11, Ricardo Chávez recibió tarjeta roja directa, decisión que fue confirmada tras la revisión del VAR, dejando a Monterrey con 10 elementos prácticamente durante todo el compromiso.

La expulsión obligó a Rayados a modificar su planteamiento y concentrarse en mantener el orden defensivo ante un América que aprovechó la superioridad numérica para tomar el control de la pelota y generar peligro.

“El Mochis” Cárdenas sostiene el empate ante América

Con el conjunto capitalino insistiendo al ataque, apareció la figura de Cárdenas.

El guardameta regiomontano respondió con múltiples intervenciones para evitar la caída de su arco, destacando sus atajadas ante los remates de Alejandro Zendejas y Miguel Borja.

Las estadísticas reflejaron el dominio ofensivo de las Águilas, que terminaron con 17 disparos totales, ocho de ellos con dirección a portería, mientras que Monterrey apenas registró cuatro intentos y uno a puerta.

Además de las complicaciones por la expulsión, Rayados afrontó el compromiso con ausencias previas y sufrió otro contratiempo cuando Hugo Cuypers tuvo que salir debido a molestias físicas.

América tuvo mayor posesión del balón, con 56 por ciento, frente al 44 por ciento de Monterrey.

La diferencia también se reflejó en los tiros de esquina, donde los visitantes consiguieron 12, por apenas tres de los locales.

En el apartado disciplinario, las Águilas acumularon seis tarjetas amarillas, mientras que Rayados terminó con una expulsión y sin amonestaciones.

Monterrey necesita ganar la Vuelta en el Estadio Azteca

Con el empate sin goles, la eliminatoria quedó abierta y ahora Rayados tendrá que buscar su boleto a las Semifinales en territorio americanista.

El partido de Vuelta se disputará el próximo sábado a las 21:10 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Monterrey deberá recuperar efectivos y encontrar la fórmula para competir ante un América que llegará con la intención de hacer valer su localía.

La Pandilla ya superó la primera prueba de resistencia, pero el verdadero desafío estará en la capital del país, donde se conocerá quién continúa con vida en la lucha por el título del Apertura 2026.