Rayados empata 1-1 contra el América y se aferra a la liguilla

El cuadro de Matías Almeyda igualó 1-1 ante el América con gol de Rossi en un duelo cardíaco cargado de atajadas y una expulsión.

Esta noche en el Estadio Azteca, la 'Pandilla' del Monterrey empató 1-1 con el América; lugar en donde solamente han conseguido tres triunfos en los últimos 30 años.

Con anotaciones de los uruguayos Diego Rossi por los de la 'Sultana del Norte' y de Santiago Bueno por los de Coapa, los de Matías Almeyda siguen cerca de la zona de clasificación en el Apertura 2026.

El domingo 18 de octubre de la presente anualidad, la 'Pandilla' del Monterrey recibirá en el Gigante de Acero a los 'Tuzos' del Pachuca, en punto de las 19:00 horas.

Un entretenido primer tiempo

Cuando el árbitro central Óscar Mejía García hizo sonar su silbato, indicó el inicio de la batalla futbolera entre la 'Pandilla' del Monterrey y las 'Águilas' del América, quienes salieron al terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula con un uniforme retro haciendo alusión a su mote 'azulcrema', ya que festejaban el 110 aniversario en que fue fundado.

El rectángulo verde de la casa de los de Coapa hacía ver un 4-2-3-1 de los pupilos de Guillermo Almada y un 4-1-4-1 de los comandados por Matías Almeyda.

Y el Monterrey fue quien tomó la manija de las acciones desde los minutos "de tanteo", con llegadas por los costados a gran velocidad, disparos de media distancia y una notoria posesión del esférico que no cedía a los aguiluchos.

La recompensa a su esfuerzo llegó a los 17 minutos de iniciado el cotejo cuando Orbelín Pineda envía un centro preciso que conecta de pierna derecha Diego Rossi, dejando sin oportunidad al arquero Luis Malagón para el 1-0 en favor del Monterrey.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se asentaron en el rectángulo verde del coso ubicado en la alcaldía Tlalpan. Por distintos lapsos de la batalla deportiva, se pudo ver a los guardametas Esteban Andrada de Rayados y Luis Malagón del América emplearse atinadamente en llegadas de peligro que su rival generaba, con vistosos lances y atajadas espectaculares que levantaban de sus asientos al respetable que se hizo presente en un buen número en el graderío del estadio tres veces mundialista.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir tres minutos más de compensación. Pero, en el complemento, vino el 1-1 por obra del uruguayo Santiago Bueno, quien, tras presentarse un 'traka-traka' en el área del Monterrey, la prende de pierna derecha y manda besar la red con la redonda para el empate a un tanto a los 45+3.

Al consumirse el tiempo de reposición, el juez central Mejía García decretó la finalización de la parte inicial de este cotejo que ha sido entretenido para el respetable.

Se consuma el empate 1-1

Para la parte complementaria, tanto los del profe Almeyda como los de Guillermo Almada regresaron al rectángulo verde sin modificaciones en su formación inicial. En un ambiente lleno de humo por la pirotecnia que se descargó en el entretiempo por homenajes a las glorias del cuadro de Coapa en su andar por la historia en la liga mexicana.

Tanto 'albiazules' como 'azulcremas' manejaron un 'vaivén' en las acciones generadas en la contienda por los distintos lapsos del tiempo, poniendo en graves aprietos tanto la cabaña defendida por la 'Sabandija' Andrada por los albiazules, así como la de Luis Malagón de los capitalinos.

Ante una serie de modificaciones hechas por ambas escuadras en su parado inicial, dieron pie a los pases a profundidad por las diversas zonas del ataque, también a las llegadas por ambas praderas a gran velocidad y que 'entraban como cuchillo en mantequilla', aunado a los disparos desde linderos del área, fue la constante en el cotejo.

La de mayor peligro la tuvo el América a los 78' de acción, luego de conectar de forma violenta de pierna derecha Miguel Borja y su disparo se estrelló en el larguero izquierdo del marco encomendado a Esteban Andrada, quien solo siguió con la mirada la trayectoria del balón.

A los 86' de tiempo corrido, Miguel Borja comete una falta sobre Carlos Salcedo y el nazareno le muestra el cartón rojo, tras consultar el VAR, confirma la expulsión.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Óscar Mejía García decretó añadir seis minutos como reposición, que al consumirse dio el silbatazo final.