¡Rayados eliminado! Concreta su fracaso en Leagues Cup

El equipo llegará eliminado a su último partido de la Leagues Cup ante Charlotte, que también está fuera de la justa, así que ambos buscarán irse con orgullo

Desafortunadamente para la afición que tanto se ilusionó con el arranque de Rayados en el Apertura 2025, llegó el primer fracaso para el club en el semestre, pues el agónico triunfo del Puebla ante Montreal selló la eliminación en la Leagues Cup de los regios.

La victoria puso a "La Franja" con 6 puntos, mientras que el Monterrey aspira máximo a 5, por lo que no hay chance del milagro, lo que abriría la puerta a que Domenec Torrent juegue la última fecha con suplentes.

A lo largo de su aventura en el certamen, los albiazules perdieron el primer partido ante el Cincinnati por 3-2 sobre la hora; por otro lado, empataron en el tiempo regular contra el New York Red Bulls y ganaron la tanda de penales por el punto extra.

Ahora, el equipo llegará eliminado a su último partido de la Leagues Cup ante Charlotte, que también está fuera de la justa, así que ambos buscarán despedirse con orgullo del torneo.

Rayados no fue el único fracaso

Aunado a la eliminación del Monterrey, hay que destacar el papelón de Cruz Azul, que no solo se fue eliminado de la competencia, sino que, de paso, se llevó la peor goleada de su historia en ese escandaloso 7-0 frente al Seattle; todo esto pese a la enorme inversión que ha hecho la directiva.

Junto a la "Máquina" está América, que tampoco logró ganar ningún partido de los dos que disputó, además, el rendimiento del equipo dejó mucho que desear, pese a que este mismo plantel devoró la Liga hace no mucho tiempo.

Finalmente, Chivas se une a la lista de la vergüenza, pues aun cuando su equipo no es un plantel top como los antes mencionados, la importancia del equipo a nivel nacional e internacional hace que la clasificación sea obligada en todos los torneos; además, la sequía de títulos comienza a pesar más en el "Rebaño".