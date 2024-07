 Rayados debuta en casa con goleada de 4-0 ante Cruz Azul

Rayados, quienes cayeron 4-0 ante Cruz Azul, la derrota fue presenciada por sus hinchas que no ocultaron su descontento y abuchearon al equipo local.

El cierre de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX fue desastroso para Rayados, quienes cayeron 4-0 ante Cruz Azul en el 'Gigante' de Acero. La derrota fue presenciada por 45,947 hinchas que no ocultaron su descontento y abuchearon al equipo local.

El partido Monterrey vs. Cruz Azul, originalmente pactado para las 21:00 del centro de México (11pm ET, 8pm PT), sufrió un retraso de alrededor de media hora debido a demoras en el duelo entre Santos vs. Pumas.

Desde el primer tiempo, el técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, demostró superioridad estratégica sobre Fernando Ortiz, similar a lo ocurrido en las semifinales del torneo pasado.

A los 14 minutos, Ignacio Rivero marcó el primer gol para Cruz Azul con un certero cabezazo tras un tiro de esquina, dejando sin oportunidad al arquero Esteban Andrada. Esto fue solo el comienzo de una serie de errores defensivos y desatenciones por parte de Monterrey.

A los 25 minutos, el árbitro Maximiliano Quintero revisó en el VAR un posible penal para Cruz Azul debido a una mano de Erick Aguirre. Dos minutos después, el delantero Rotondi ejecutó el penal con éxito, aumentando la ventaja a 2-0.

El dominio de Cruz Azul fue evidente durante el resto del primer tiempo, y la primera mitad culminó con un marcador de 2-0 en favor de los visitantes.

La segunda mitad continuó con la misma tónica. A los 50 minutos, Rotondi anotó el tercer gol con un disparo que sorprendió al adelantado arquero Andrada. Cruz Azul siguió creando oportunidades y dominando el partido.

A los 76 minutos, Ángel Sepúlveda selló la goleada con un disparo desde un ángulo cerrado, que pegó en el poste y se incrustó en la portería, dejando a Andrada sin reacción.

El desempeño de Monterrey fue duramente criticado por su afición, que abucheó al equipo al finalizar el partido. La derrota es un duro golpe para Fernando Ortiz y su equipo, quienes deberán trabajar en corregir errores y mejorar su desempeño para las próximas jornadas.

Por otro lado, Cruz Azul se coloca en la cima de la liga con esta contundente victoria, demostrando una vez más su capacidad para dominar y llevarse resultados importantes fuera de casa.

