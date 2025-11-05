Rayados cierra como uno de los tres equipos invictos en casa

El Monterrey no terminaba invicto en casa desde el Apertura 2022, cuando Víctor Manuel Vucetich y compañía tuvieron marca de cinco triunfos y tres empates

Aunque la Fase Regular el Apertura 2025 aún no termina, sí lo hizo la participación de Rayados jugando en casa, pues cerrará de visita ante Chivas; por ello, cabe resaltar que los regios terminaron como uno de los tres equipos que nunca perdió jugando de local.

El equipo de Domenec Torrent jugó ocho partidos en el "Gigante de Acero", de los cuales ganó cinco y empató tres; algo que no lograba desde el Apertura 2022, cuando comandados por Víctor Manuel Vucetich, se logró esta misma marca.

Los otros dos cuadros que no perdieron en casa en toda la temporada fueron Xolos, que cuatro victorias y cuatro empates; además de Cruz Azul, que logró seis victorias y dos empates.

Algunos puntos a destacar son que el Monterrey marcó en todos sus partidos en Guadalupe, para un total de 18 goles; aunque sus triunfos fueron principalmente contra equipos que se encuentran fuera de puestos de Fase Final, pues derrotó a Atlas, Mazatlán, Necaxa, Santos y Juárez (único dentro del top 10).

Por otro lado, contra los equipos más complicados no logró sacar el triunfo, pues igualó contra América, Tigres y Pumas (último de los que tiene boleto a Play-In).

Aunque todavía se puede mover en la tabla, luce complicado que Rayados se meta en el top 4 de la Liga, por lo que es casi un hecho que tendrá que cerrar los partidos de Liguilla jugando de visitante, algo que no le sienta tan bien como jugar ante su gente.