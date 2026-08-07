Rayados cae ante Orlando y complica su pase en la Leagues Cup

El Monterrey ligó ocho partidos sin ganar en el torneo tras perder 2-1 y ahora deberá vencer al Inter Miami para seguir con vida

Tal parece que la Leagues Cup no está hecha para Rayados.

Y es que el Club de Futbol Monterrey ligó este miércoles su octavo juego sin ganar en este certamen que enfrenta a los clubes de la Liga MX y de la MLS al caer 2-1 ante Orlando en la cancha del Inter&Co Stadium en Florida, en Estados Unidos.

Con este tropiezo, "La Pandilla" complica su pase a la fase final… y oscurece el panorama en cuanto al objetivo de intentar obtener el boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mismo que lograría en caso de llegar a la final.

El siguiente duelo de los dirigidos por Matías Almeyda será ante el Inter Miami de Lionel Messi el sábado a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la grama del Nu Stadium, en Miami, Florida.

Monterrey tiene un inicio eléctrico

La tormenta electrica que retrasó el encuentro no impidió que el equipo dirigido por Matías Almeyda saliera con intensidad al terreno de juego y buscara ponerse rápidamente en ventaja.

Apenas a los tres minutos, Roberto de la Rosa mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a los regiomontanos. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y el tanto terminó siendo anulado por fuera de juego.

Griezmann y compañía pegan primero

Aunque Rayados empezó siendo superior, esta superioridad fue poco a poco perdiéndose.

Muestra de ello fue que el equipo de Florida fue quien abrió el marcador tras un centro raso que le quedó en los pies del astro francés, Antonie Griezmann, quien definió a puerta vacía para poner el 1-0.

Pese a que "La Pandilla" lo intentó, no pudieron acercarse. Mientras que Orlando volvió a poner el esférico dentro de la portería de Rayados al minuto 60 desde los 11 pasos.

Hugo Cuypers pone el de la honra

Para los últimos minutos del encuentro, Hugo Cuypers puso el de la honra para Rayados, quienes, aunque perdieron, nunca dejaron de intentarlo.

Prueba de ello fue que durante el partido fueron capaces de anotar hasta en tres ocasiones; sin embargo, estos tantos fueron anulados por fuera de juego.

Así salió Rayados al campo