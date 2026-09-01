Rayados cae 3-1 ante San Luis y recibe abucheos en casa

Los de 'La Pandilla' tocaron la puerta una y otra vez, sin poder vencer una férrea defensa que se atrincheró como muralla, defendiendo su cabaña

Esta noche, el Monterrey cayó 3-1 en el 'Gigante de acero' ante el Atlético de San Luis; siendo abucheados al final por los 46,255 aficionados que se dieron cita en el partido.

Por los de 'La Pandilla' se hizo presente en el marcador Hugo Cuypers; mientras que por los del 'Atleti' cantaron sus dianas David Rodríguez, Rafa Llorente y Oscar Macías.

El sábado próximo, en partido de la Liga BBVA Mx, el Monterrey visitará el Estadio Corregidora para enfrentar al Querétaro, en punto de las 17:00 horas.

Un San Luis que impuso condiciones y goles

Cuando el Árbitro Central irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre dió el silbatazo y realizó la señal más futbolera, comenzó la batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como el Atlético de San Luis salieron con la intención de brindar un buen espectáculo en el 'Gigante de acero'.

Si bien es cierto que, los Rayados jugaron con gran parte de su plantel alterno, encaró con profesionalismo el duelo ante los potosinos. Y en el pecado llevó la penitencia, ya que a los 5' minutos de iniciado el cotejo David Rodríguez aprovechó un descuido de la zaga del Monterrey a pase filtrado de Rafael Llorente y con un disparo de zurda pone arriba en el marcador al 'Atleti' 1-0.

Esto cayó 'como un balde de agua fría' para la escuadra de Matías Almeyda, quienes, comenzaron a desplegar un fútbol de velocidad por los costados, además de filtrar centros al marco defendido por Andrés Sánchez y disparos de media distancia.

Se jugaba el 22' de tiempo corrido cuando el dorsal 200 de la localía Omar Gálvez marca el empate de 1-1, pero, luego de la revisión en el VAR, la anotación es anulada. Por falta de Fidel Ambriz quien puso su mano en la cara de un jugador de la escuadra de San Luis Potosí.

La batalla deportiva fue de 'toma y daca' en los minutos posteriores, pero, a los 36' de acción, Atlético de San Luis amplía la ventaja a 2-0 por obra del ibéricovRafa Llorente, que de pierna derecha remata una asistencia de Óscar Macías luego de un contraataque.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir cuatro minutos más de compensación, que, al consumirse, el Juez Central Santander Aguirre decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

San Luis: la que tuvo, la metió

Para la parte complementaria, los del Profe Almeyda como los regresaron al rectángulo verde con tres modificaciones en su formación inicial. Ingresó Orbelín Pineda, Oliver Torres y Daniel Aceves; en lugar de Uros Durdevic, Jorge Rodríguez e Iker Fimbres.

Tanto el Monterrey como los del 'Atleti' se apoderaron de las acciones del partido en distintos lapsos de tiempo, poniendo en peligro tanto la cabaña defendida por Luis Cárdenas por los albiazules como la de Andrés Sánchez de los rojiblancos, que esta ocasión salieron de blanco total.

Al ver que los minutos se iban consumiendo y el 2-0 prevalecía, el 'Pelado' hechó 'toda la carne al asador', mandando al rectángulo verde a sus artillero Diego Rossi y Hugo Cuypers en lugar de Erick Aguirre y Omar Gálvez.

Los del Atlético de San Luis también realizaron dos cambios, al entrar Leonardo Flores y Benjamín Galindo.

Pronto 'La Pandilla' encontró la fórmula y se acercó en los cartones a los 73' de tiempo corrido por conducto de Hugo Cuypers, que con disparo de pierna derecha envió su remate al fondo de las piolas rivales.

Fue entonces que, el Atlético de San Luis anotó el 3-1 a los 79' minutos a través del dorsal 21 Oscar Macías, quien con un disparo fuerte y colocado venció al cancerbero 'Mochis' Cárdenas qué nada pudo hacer para evitar la diana consumada.

Los de 'La Pandilla' tocaron la puerta una y otra vez, sin poder vencer una férrea defensa que se atrincheró como muralla, defendiendo su cabaña.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Luis Enrique Santander Aguirre decretó añadir seis minutos como reposición, que al consumirse dió el silbatazo final.

Fotografías tomadas por Eduardo Tovar.....