Rayados buscaría a Santiago Baños como sustituto del 'Tato'

Tras la salida de Mauricio Culebro en Tigres, surgió el interés de Rayados por Santiago Baños ante las dudas sobre el futuro de José Noriega

Después de la repentina salida de Mauricio Culbro de la presidencia de Tigres, se ha generado una ola de incertidumbre también en Rayados, pues, aunque no se ha mencionado nada referente a una posible salida de José Noriega, ha comenzado a trascender que la directiva albiazul estaría interesada en Santiago Baños para ocupar su cargo.

Y es que esta información comenzó a trascender en medios especializados después de que el aún directivo del América fuera presuntamente visto en las calles de Monterrey.

Aunque en un principio se interpretó como una visita personal para reunirse con Culebro, la coincidencia de su viaje con la coyuntura que viven Tigres y Rayados encendió las alertas sobre un posible interés deportivo o institucional.

De acuerdo con el diario Record, el rumor sobre la posible llegada de Baños a la institución regia para sustituir al 'Tato' no vendría únicamente por el interés de parte de la estructura tradicional del club, sino también dentro de los altos mandos de FEMSA.

De concretarse la llegada de Baños a Rayados, la decisión respondería a una intención de reforzar la toma de decisiones deportivas desde la parte alta de la institución en busca de mantener al club como uno de los protagonistas a nivel nacional e internacional.