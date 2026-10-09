Rayados buscará romper 'paternidad' del América

El dominio capitalino no se limita a los partidos en casa; América es de los equipos que más veces le ha ganado a Rayados en la era de los torneos cortos

Rayados está necesitado de sumar puntos en el Apertura 2026, desafortunadamente para ellos, el rival que tendrán enfrente es uno de los que más problemas le da cuando visita: el América.

Por alguna razón, cuando el Monterrey pisa el Estadio Azteca, suele tener complicaciones, especialmente en años recientes, pues después de conseguir ese histórico título en 2019, las victorias llegaron a cuentagotas.

La última vez que Rayados se llevó los tres puntos del "Coloso de Santa Úrsula" contra los azulcremas fue en el Apertura 2020, cuando ganaron por 3-1 con goles de Nicolás Sánchez, Vincent Janssen y Maxi Meza.

Desde entonces, los albiazules nunca más le ganaron a las "Águilas" como visitante. De momento, el historial va en cinco derrotas (cuatro de ellas seguidas) y dos empates.

La estadística se refuerza cuando uno observa la última visita regia al Azteca, pues fue justo antes de la Fecha FIFA, cuando el Atlante le pegó un baile de 4-2 a Rayados.

Paternidad azulcrema

El dominio capitalino no se limita a los partidos en casa, América es de los equipos que más veces le ha ganado a Rayados en la era de los torneos cortos.

Entre todas las competencias, el Monterrey se enfrentó 82 veces a los cremas, con saldo de 28 victorias, 21 empates y 33 derrotas; siendo el segundo equipo que más venció a los regios, solo superado por Cruz Azul, que lo hizo en 36 ocasiones.