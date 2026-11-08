Rayados busca 'tirar' loza de tres derrotas seguidas en Toluca

En toda la historia de los torneos cortos solo tiene tres triunfos en el Nemesio Díez, sede que visitó ya en 38 ocasiones

Cuando un equipo visita Toluca, siempre se habla de la altura y si realmente pesa sobre los jugadores. Aunque para algunos pueda afectar más o menos, al Monterrey siempre le ha venido mal esta cancha.

En toda la historia de los torneos cortos solo tiene tres triunfos en el Nemesio Díez, sede que visitó ya en 38 ocasiones. Además, ni en tiempos recientes ha logrado mejorar, pues arrastra tres derrotas consecutivas.

Este bache comenzó en los Cuartos de Final del Clausura 2025, donde los "Diablos" se impusieron por 2-1 y eliminaron al cuadro de Martín Demichelis; a la postre, fueron campeones.

Un par de meses después le llegó a Rayados una de sus peores derrotas en la historia: un contundente 6-2 que exhibió a los ya dirigidos por Domenec Torrent. Aquella noche, Paulinho se mandó un triplete que todavía retumba en la memoria de la afición regia.

Ese mismo semestre ambos se toparon en la Semifinal del Apertura 2025, donde nuevamente los escarlatas se llevaron la victoria por 3-2. Los goles de Fede Pereira, Helinho y Paulinho condenaron al cuadro regio, que se sentía cerca de regresar a una final.

Urge ganar

Ahora, Rayados tiene que ir contra su propia historia, pues debe que ganar sí o sí en Toluca, pues una derrota los dejaría prácticamente eliminados en el primer torneo de Matías Almeyda al frente de la institución.

En caso de que el Monterrey pierda, necesitará un milagro para clasificar, pues ya no dependerá de sí mismo para ir a Liguilla. Pumas y Querétaro le pisan los talones en la lucha por los últimos boletos a la fiesta grande.

Su última hazaña

La última vez que los albiazules se llevaron los tres puntos de la Bombonera fue el Clausura 2021, donde le clavaron un 2-1 a un Toluca en reconstrucción.

El equipo del Vasco Aguirre hizo la épica con goles de Sebastián Vegas y Maxi Meza; desde entonces, empató tres partidos y perdió cuatro.