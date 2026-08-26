Rayados busca el boleto a semifinales de la Leagues Cup

La Pandilla visita hoy martes al Chicago Fire en duelo donde estará en disputa el pase a las semifinales de la Leagues Cup

Monterrey se jugará este martes su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 cuando enfrente al Chicago Fire en los cuartos de final del torneo entre la Liga MX y la MLS.

El encuentro se disputará en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Los dirigidos por Matías Almeyda llegan a esta instancia después de superar la fase inicial del certamen con victorias sobre Inter Miami y Nashville SC, resultados que les permitieron avanzar como uno de los representantes mexicanos que siguen con vida en la competencia.

Sin embargo, Rayados tuvo una preparación accidentada para este compromiso, luego de que una falla mecánica en el avión que trasladaría al equipo retrasara su viaje a Estados Unidos, obligando al plantel a modificar su itinerario antes del encuentro.

Uno de los futbolistas a seguir será Hugo Cuypers, delantero que ha marcado en los tres partidos que Monterrey disputó en la fase previa de la Leagues Cup. Además, el atacante tendrá un ingrediente especial al medirse contra su exequipo.

Por su parte, Chicago Fire se presenta como uno de los conjuntos más sólidos del torneo. El cuadro de la MLS ganó sus tres encuentros de la primera fase y eliminó a clubes mexicanos como Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul, resultados que lo colocan como uno de los favoritos para avanzar.

El conjunto estadounidense también cuenta con la figura internacional de Robert Lewandowski, quien se ha convertido en uno de los principales argumentos ofensivos del Fire y representa una de las mayores amenazas para la defensa regiomontana.

Además del pase a las semifinales, el partido tiene un valor adicional para ambos clubes, ya que una victoria los acercaría a los puestos que otorgan clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027.

El ganador de la serie mantendrá vivo el sueño de conquistar la Leagues Cup y continuará su camino entre los cuatro mejores equipos del certamen.