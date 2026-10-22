Rayados busca confirmar su repunte ante Puebla

El conjunto de Matías Almeyda va por una victoria en su visita a Puebla que los podría acercar a los primeros lugares del torneo

Los Rayados de Monterrey visitan este miércoles al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de consolidar la mejoría mostrada en las últimas semanas y acercarse a los puestos de clasificación a la Liguilla.

Luego de un inicio irregular, el conjunto dirigido por Matías Almeyda parece haber encontrado mayor estabilidad en la recta final de la fase regular. Monterrey llega al compromiso ubicado en la octava posición de la tabla con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, con margen para escalar posiciones.

La escuadra regiomontana afronta el encuentro motivada tras imponerse 2-1 a Pachuca en su más reciente presentación de liga, resultado que le permitió recuperar terreno en la clasificación. En ese partido destacaron las anotaciones de Diego Rossi y Jesús Corona, quienes encabezaron la reacción ofensiva albiazul.

Uno de los aspectos que Monterrey buscará mejorar es su rendimiento fuera de casa. En el Apertura 2026, los Rayados únicamente han conseguido una victoria como visitantes, una asignatura pendiente para un plantel diseñado para pelear por el campeonato. Precisamente, el duelo frente a Puebla representa una oportunidad importante para demostrar que el equipo atraviesa un momento ascendente.

Además, los antecedentes recientes favorecen a la Pandilla. Monterrey acumula cuatro partidos consecutivos sin perder en sus visitas al Cuauhtémoc dentro de la Liga MX, con saldo de tres triunfos y un empate, incluyendo victorias en sus dos presentaciones más recientes en territorio poblano.

Del otro lado estará un Puebla urgido de puntos. La Franja llega con una racha de cinco encuentros sin conocer la victoria y se encuentra apenas un punto detrás de los regiomontanos en la clasificación, por lo que el enfrentamiento tiene tintes de choque directo por los puestos de fase final.

Con cinco jornadas por disputar después de este compromiso, Rayados sabe que cada punto será determinante. Una victoria en Puebla podría acercar al conjunto de Monterrey a los primeros lugares y confirmar que el equipo de Almeyda llega en crecimiento al momento decisivo del campeonato.

Ficha del partido

Partido: Puebla vs. Monterrey

Jornada: 13, Apertura 2026

Estadio: Cuauhtémoc

Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026

Hora: 19:00 horas