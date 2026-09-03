Rayados avanza a la Final de la Leagues Cup 2026

Elimina al América en la Semifinal, en serie de penaltis, y disputará la batalla por el título ante Toluca, que dejó fuera de combate al León en la otra “Semi”

Los Rayados del Monterrey dejaron en claro que quieren ganar el título de la Leagues Cup 2026 al eliminar hoy miércoles por la noche al América, tras vencerlo 5-4 en serie de penaltis en la Semifinal, tras empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

El duelo se celebró en la cancha de Dignity Health Sports Park de Carson, California, escenario en el cual los regios dieron un golpe en la mesa y obtuvieron el boleto para la Gran Final, misma que se celebrará el domingo en escenario y horario por definir ante los Diablos Rojos del Toluca, que dejaron fuera de combate en la otra Semifinal a los Esmeraldas del León, tras vencerlos 2-0 en la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

En la batalla de esta noche, La Pandilla se puso al frente con gol de Diego Rossi al minuto 49.

Pero Ramón Juárez, de los capitalinos, empató 1-1 al minuto 57.

Los de Coapa le dieron la vuelta al marcador al minuto 63 con tanto de Alan Cervantes.

Pero el rayado Lucas Ocampos volvió a emparejar los cartones con tanto de penalti al minuto 69.

Esto provocó que el duelo se definiera en serie de penaltis.

Raphael Veiga fue el encargado de abrir la tanda de penaltis para América y no falló desde los 11 pasos.

Monterrey respondió de inmediato por medio de Lucas Orellano.

Brian Rodríguez e Israel Reyes también convirtieron sus respectivos cobros para las Águilas, mientras que Diego Rossi y Víctor Guzmán mantuvieron con vida a Rayados.

El punto de quiebre llegó con Alan Cervantes; el mediocampista, quien había marcado el segundo gol del América durante el tiempo regular, no pudo repetir la hazaña y envió su disparo fuera de la portería.

Después, Jesús Manuel “Tecatito” Corona acertó para Monterrey y dejó a Rayados a un solo penalti de sellar su clasificación.

Érick Sánchez evitó la eliminación momentánea del América al convertir el cuarto cobro de su equipo.

Sin embargo, Monterrey tuvo en los pies de Hugo Cuypers la oportunidad de sentenciar la serie; el delantero tomó el balón, ejecutó con precisión y convirtió el quinto penalti del conjunto regiomontano para poner el 5-4 definitivo en la tanda y asegurar el boleto a la Final.