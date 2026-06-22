Rayados aplasta a Cancún FC en amistoso en Quintana Roo

Monterrey aplastó 4-1 al Cancún FC en su primer amistoso de cara al Apertura 2026 y en el estreno de Matías Almeyda como el nuevo timonel albiazul

Rayados de Monterrey iniciaron con el pie derecho su etapa de preparación al vencer 4-1 a Cancún FC en su primer partido amistoso de la pretemporada, disputado este domingo 21 de junio en el Estadio Andrés Quintana Roo.

El encuentro marcó también el debut de Matías Almeyda como director técnico del conjunto albiazul, en un duelo donde el equipo mostró variantes ofensivas y ajustes tácticos a lo largo del encuentro.

Ocampos y Ambriz abrieron el camino del triunfo

El cuadro regiomontano alineó de inicio a elementos como Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Fidel Ambriz, Jorge “Corcho” Rodríguez, César Garza, Luca Orellano, Lucas Ocampos y Roberto De la Rosa.

Durante la primera parte, Rayados generó aproximaciones al área rival sin lograr concretar en los primeros minutos, hasta que el marcador se abrió con un potente disparo de Lucas Ocampos desde fuera del área para el 1-0.

Cancún FC respondió con presión alta y logró el empate momentáneo con un disparo cruzado que sorprendió a la defensa regiomontana.

Sin embargo, antes del descanso, Monterrey recuperó la ventaja. Al minuto 42, tras un tiro de esquina cobrado por Luca Orellano y una serie de rebotes en el área, Fidel Ambriz conectó un disparo de zurda para el 2-1.

Segundo tiempo con dominio albiazul

Para la segunda mitad, el técnico realizó múltiples modificaciones con el ingreso de Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Luis Reyes, Cristian Reyes, entre otros elementos que mantuvieron la intensidad del equipo.

Al minuto 48, una jugada colectiva derivó en el tercer gol: Omar Gálvez filtró el balón para Luis Reyes, quien envió un centro preciso que Cristian Reyes remató de cabeza para ampliar la ventaja.

Posteriormente, al minuto 62, Cristian Reyes volvió a participar en una jugada a balón parado, cobrando un tiro de esquina que fue aprovechado por Ricardo Chávez, quien definió de volea para sellar el 4-1 definitivo.

Buen arranque en la era Almeyda

Con este resultado, Rayados inicia su pretemporada con una victoria contundente que deja buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en el plantel, en el arranque del proyecto encabezado por Matías Almeyda.

El equipo continuará su preparación de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, afinando detalles físicos, tácticos y de integración entre jugadores titulares y jóvenes de la cantera.